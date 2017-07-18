"Рособоронэкспорт": ни один контракт не сорван из-за санкций Запада

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Ни один контракт по поставкам вооружений за рубеж не сорван из-за санкций Запада.

Об этом во вторник сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" (входит в Ростех) Александр Михеев.

"Санкции вещь неприятная, мы не можем говорить, что не повлияли, но все наши контракты исполняются в сроки. Оказывается определенное влияние только на схему расчетов. В этом плане мы просто прилагаем некие усилия, ни один контракт не сорван", - сказал Михеев в ходе авиасалона МАКС-2017.

Ранее глава "Рособоронэкспорта" сообщил, что, несмотря на санкции, только в прошлом году компания заключила более тысячи контрактов.

"Рособоронэкспорт" за первые полгода отгрузил продукции военного назначения на $4,5 млрд, также рассказал Михеев.

"Отгрузили продукции на $4 млрд 517 млн, все контракты и поставки идут в соответствии с графиками в рамках утвержденного плана экспорта - $12,9. Мы идем на сегодняшний день в графике", - сказал Михеев в ходе авиасалона МАКС-2017.

Ранее на авиасалоне в Ле-Бурже глава "Рособоронэкспорта" заявлял, что компания с начала года поставила продукцию на $3 млрд.

По словам Михеева, Россия на МАКС-2017 подпишет контракт на поставку вертолетов Ми-17, а также на поставку запчастей и модернизацию ранее поставленной техники.

"Мы подписываем несколько контрактов. У нас подписывается ряд контрактов на ремонт и модернизацию поставку запчастей, а также ожидаем, что мы договоримся в эти дни на поставку вертолетов типа Ми-17", - сказал Михеев в ходе авиасалона МАКС-2017.

Международный авиационно-космический салон открывается во вторник в подмосковном Жуковском. Свою продукцию на нем представят более 650 российских и зарубежных компаний. Выставка будет работать с 18 по 23 июля.