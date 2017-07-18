ОДК создаст к 2023 году новый вертолетный двигатель ВК-2500М

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) планирует к 2023 году создать принципиально новый турбовальный двигатель ВК-2500М. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе корпорации.

"Отдельные составные части двигателя в рамках проекта уже изготовлены. ОКР по ВК-2500М планируется завершить к 2023 году", - сказали в корпорации.

ВК-2500М не является модернизацией базового ВК-2500, а представляет собой принципиально новый двигатель. Его будет отличать повышенная мощность при сниженной массе, модульность конструкции, возможность эксплуатации по техническому состоянию. "Вариативность компоновки (возможность вывода вала мощности вперед или назад - прим. ТАСС) расширяет область применения ВК-2500М", - подчеркнули в ОДК.

Двигателями ВК-2500 оснащаются вертолеты семейств Ми-8/17, Ми-24/35 и Ка-50/52, а также гражданские Ка-32. Модификация ВК-2500П использована в Ми-28НМ - улучшенной версии боевого вертолета Ми-28Н "Ночной охотник", которая начала летные испытания в начале сентября 2016 года. Кроме того, как ожидается, именно ВК-2500М будет использован в разрабатываемом в России перспективном палубном вертолете, известном как "Минога".

Двигатель для перспективных вертолетов

Также ОДК ведет формирование научно-технического задела для создания перспективного двигателя (ПДВ) в классе мощности ВК-2500 для новой вертолетной техники. Этот двигатель "будет отвечать всем будущим техническим и эксплуатационным требованиям".

Исследования для отработки прорывных технологий, которые будут использованы в новом двигателе, ведутся совместно с ведущими отраслевыми институтами РФ, а также малыми инновационными компаниями.

"В ПДВ планируется в максимальной степени использовать новые конструкционные материалы, в том числе неметаллические. Разработку планируется завершить к 2027 году. При создании ПДВ предполагается использовать опыт работ по двигателю ВК-2500М", - рассказали в ОДК.