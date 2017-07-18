РСК "МиГ" прорабатывает вариант самолета пятого поколения с одним и двумя двигателями

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" рассматривает варианты самолета пятого поколения как с одним, так и двумя двигателями.

Об этом сообщил на международном авиасалоне МАКС-2017 гендиректор РСК "МиГ" Илья Тарасенко.

"Мы прорабатываем оба варианта", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, РСК "МиГ" создаст свой боевой самолет пятого поколения.

Сейчас в России есть только один боевой самолет пятого поколения - ПАК ФА от "Сухого". Он совершил первый полет в 2010 году и, как ожидается, в ближайшее время начнет поступать на вооружение. При этом в РСК "МиГ" ранее сообщали, что рассматривают возможность разработки более легкого истребителя пятого поколения, основой для которого может стать МиГ-35.

Переговоры с потенциальными заказчиками МиГ-35

Как сообщил Тарасенко, РСК "МиГ" проведет на авиасалоне МАКС-2017 переговоры с потенциальными заказчиками новейшего истребителя МиГ-35. Об этом сообщил во вторник гендиректор компании Илья Тарасенко.

"Начинаем в рамках МАКС-2017 проводить интенсивные переговоры с нашими потенциальными заказчиками", - сказал он, добавив, что ряд заказчиков "уже выразил заинтересованность (в самолете - прим. ТАСС)".

Тарасенко не уточнил, кто именно интересуется МиГ-35, однако отметил, что для РСК "МиГ" главные рынки - "это рынки Индии, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки".

Тарасенко отметил, что МиГ-35 может быть интересен покупателям продвинутыми техническими характеристиками, в том числе средствами поражения, а также его стоимостью, которая на 20-25% ниже цены машин у конкурентов.

Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" готова сделать палубную версию новейшего истребителя МиГ-35, сообщил Тарасенко.

"Мы готовы сделать адаптацию нашего самолета под корабельные функции. Как будет изъявлено желание, мы готовы сделать такую версию", - сказал он на авиасалоне МАКС-2017.

МиГ-35 - новейший российский многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Летные испытания МиГ-35 начались 26 января, 27 января в Подмосковье прошла международная презентация самолета. Ранее сообщалось, что Минобороны РФ заказало два самолета с поставкой с 2017-го по 2018 год.