В России создают ударные беспилотники

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Ударные беспилотники, позволяющие завоевывать господство в воздушном пространстве, создаются в России. Об этом журналистам на авиасалоне МАКС-2017 рассказал главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.
"Весь мир идет по пути развития беспилотной авиации, в частности, ударной авиации. Мы не имеем права отставать, поэтому мы аналогичным образом выполняем определенную работу в этом направлении. В будущем оператор будет сидеть на земле и владеть небом", - сказал он.