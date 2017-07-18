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В России создают ударные беспилотники

Армия и ОПК
18 июля, 16:39 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ область/ 18, июля. /ТАСС

Главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев отметил, что сейчас "весь мир идет по пути развития беспилотной авиации"

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Ударные беспилотники, позволяющие завоевывать господство в воздушном пространстве, создаются в России. Об этом журналистам на авиасалоне МАКС-2017 рассказал главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.

"Весь мир идет по пути развития беспилотной авиации, в частности, ударной авиации. Мы не имеем права отставать, поэтому мы аналогичным образом выполняем определенную работу в этом направлении. В будущем оператор будет сидеть на земле и владеть небом", - сказал он.

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Персоны
Бондарев, Виктор Николаевич
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Россия
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