Минобороны РФ планирует начать закупки МиГ-35 с 2018 года

Турция может взять кредит у РФ на покупку С-400Армия и ОПК 18 июля, 17:33
Морской трибунал предписал РФ выплатить Нидерландам €5,4 млн по делу Arctic SunriseМеждународная панорама 18 июля, 17:19
Очередь за отдыхом: что известно о "туристической блокаде" КрымаОбщество 18 июля, 17:19
Госдеп: переговоры Шэннона и Рябкова отразили дух доброй волиМеждународная панорама 18 июля, 17:05
Фомина: футболисткам сборной России под силу пробиться в плей-офф чемпионата ЕвропыСпорт 18 июля, 17:01
Место шаманов: чем Сейдозеро привлекает туристов, мистиков и исследователейАрктика сегодня 18 июля, 17:00
Ройзман утверждает, что "муниципальный фильтр" на выборах глав регионов непроходимПолитика 18 июля, 16:59
Юдаева: период низких цен на нефть может длиться почти бесконечноЭкономика и бизнес 18 июля, 16:58
МОК сотрудничает с французскими судебными органами в расследовании по делу ФредериксаСпорт 18 июля, 16:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЖУКОВСКИЙ, 18 июля. /ТАСС/. Минобороны планирует начать закупки легкого истребителя МиГ-35 с 2018 года.
Об этом во вторник сообщил журналистам замминистра обороны РФ Юрий Борисов.
"У нас завершаются опытно-конструкторские работы, мы надеемся, что с 2018 года мы будем осуществлять закупку в интересах Вооруженных сил", - сказал он на авиасалоне МАКС-2017.
МиГ-35 - новейший российский многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Летные испытания МиГ-35 начались 26 января, 27 января в Подмосковье прошла международная презентация самолета. Ранее сообщалось, что Минобороны РФ заказало два самолета с поставкой с 2017 по 2018 год.