Минобороны РФ планирует начать закупки МиГ-35 с 2018 года

ЖУКОВСКИЙ, 18 июля. /ТАСС/. Минобороны планирует начать закупки легкого истребителя МиГ-35 с 2018 года.

Об этом во вторник сообщил журналистам замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

"У нас завершаются опытно-конструкторские работы, мы надеемся, что с 2018 года мы будем осуществлять закупку в интересах Вооруженных сил", - сказал он на авиасалоне МАКС-2017.

МиГ-35 - новейший российский многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Летные испытания МиГ-35 начались 26 января, 27 января в Подмосковье прошла международная презентация самолета. Ранее сообщалось, что Минобороны РФ заказало два самолета с поставкой с 2017 по 2018 год.