Минобороны обсуждает создание самолета с вертикальным взлетом для нового авианосца

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Минобороны РФ обсуждает создание нового самолета с вертикальным взлетом для перспективного авианесущего крейсера. Истребитель станет развитием линии самолетов с вертикальным взлетом фирмы "Яковлева", сообщил во вторник журналистам замминистра обороны России Юрий Борисов.

"В планах Министерства обороны... в отдаленных, на финише ГПВ [госпрограммы вооружений] 2018-2025 - начало строительства нового авианесущего крейсера, и, конечно, к тому времени подойдет новое поколение авиационной техники. Сегодня самолеты Су-33 и МиГ-29 являются основой для авианесущих кораблей, в частности, "Адмирала Кузнецова". В планах Минобороны, мы обсуждаем это с нашими авиастроителями, - создание перспективного самолета укороченного взлета и посадки, возможно, вертикального взлета и посадки", - сказал он на авиасалоне МАКС-2017.

"Это развитие "Яковской" линии, которая была прекращена. Такие планы есть, мы их обсуждаем, в том числе, может быть, и эти направления будут реализованы для перспективного самолета для авианесущих крейсеров", - уточнил он.