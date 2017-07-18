МАКС-2019 может пройти в Кубинке

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МАКС-2019 может пройти в КубинкеАрмия и ОПК 18 июля, 18:05
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ЖУКОВСКИЙ, 18 июля. /ТАСС/. Международный авиасалон МАКС-2019, вероятно, пройдет в Кубинке. Об этом во вторник сообщил журналистам генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.
"Думаю, это последний МАКС в Жуковском. Создан большой комплекс в Кубинке", - сказал он на авиасалоне МАКС-2017.
"Сегодня запланировано увеличение взлетно-посадочной полосы в Кубинке, будут построены шале, а что касается выставочного комплекса, то он там уже есть", - добавил Чемезов.