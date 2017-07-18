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МАКС-2019 может пройти в Кубинке

Армия и ОПК
18 июля, 18:05 дата обновления: 18 июля, 18:10 UTC+3

По мнению гендиректора Ростеха, Международный авиационно-космический салон последний раз проходит в Жуковском

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© Сергей Бобылев/ТАСС

ЖУКОВСКИЙ, 18 июля. /ТАСС/. Международный авиасалон МАКС-2019, вероятно, пройдет в Кубинке. Об этом во вторник сообщил журналистам генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

"Думаю, это последний МАКС в Жуковском. Создан большой комплекс в Кубинке", - сказал он на авиасалоне МАКС-2017.

"Сегодня запланировано увеличение взлетно-посадочной полосы в Кубинке, будут построены шале, а что касается выставочного комплекса, то он там уже есть", - добавил Чемезов.

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Темы
МАКС-2017
Персоны
Чемезов, Сергей Викторович
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Россия
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