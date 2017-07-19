Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.07:
$ 59.37
€ 68.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Улан-Удэнский авиационный завод представил на МАКС-2017 пять вертолетов

Армия и ОПК
19 июля, 5:57 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 19, июля. /ТАСС

На авиасалоне показаны вертолеты Ми-8АМТ в VIP-варианте, Ми-171Ш в арктическом варианте, военно-транспортный Ми-171Ш-ВН, конвертируемый Ми-8АМТ, а в летной программе участвует опытный образец Ми-171А2

Поделиться
Материал из 1 страницы

УЛАН-УДЭ, 19 июля. /ТАСС/. Улан-Удэнский авиационный завод (УУАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России") представил на Международный авиационно-космическом салоне (МАКС) в Жуковском пять вертолетов. Об этом сообщили в среду в пресс-службе предприятия.

"На основной статической стоянке посетители могут увидеть вертолет Ми-8АМТ в VIP-варианте и вертолет Ми-171Ш в арктическом варианте. Также представлен перспективный модернизированный военно-транспортный вертолет Ми-171Ш-ВН, предназначенный для обеспечения действий сил специального назначения при выполнении задач по борьбе с терроризмом. На малой статической стоянке вблизи павильона C2 расположился конвертируемый вертолет Ми-8АМТ, а в летной программе участвует опытный образец вертолета Ми-171А2", - уточнили в пресс-службе.

СПЕЦПРОЕКТ

Воздушные акробаты МАКС-2017

ТАСС рассказывает о пилотажных группах, участвующих в летной программе авиасалона

Конвертируемый вариант вертолета Ми-8АМТ, в зависимости от пожеланий заказчика, может использоваться как транспортный, а также как VIP-салон на 13 пассажиров в сопровождении бортпроводника. "Арктический" вертолет был создан специально для обеспечения эксплуатации в северных регионах страны. "Ми-171А2 является новейшим представителем семейства вертолетов типа Ми-8/171, воплотившим в себя лучшие характеристики этих всемирно известных машин. Интерес к Ми-171А2 уже проявил целый ряд заказчиков, в том числе стратегические партнеры АО "Вертолеты Росси" - компании нефтегазового сектора", - отметили в пресс-службе УУАЗ.

Вертолет Ми-171Ш-ВН демонстрируется на МАКС впервые. Он представляет собой новейшую модификацию военно-транспортных вертолетов семейства Ми-8. "Его технический облик был сформирован с учетом опыта боевого применения вертолетов, в том числе в Сирии. Он позиционируется как многофункциональный и может выполнять широкий круг задач: от транспортно-десантного до огневого обеспечения действий сил специального назначения", - сообщили на УУАЗ.

Международный авиационно-космический салон проходит в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля. На МАКС представлена продукция более 650 российских и зарубежных компаний.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
МАКС-2017 Новая техника ВС РФ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Северный флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдеп: Рябков и Шэннон нашли варианты развязок в отношениях РФ и США
2
Администратор "группы смерти" Филипп Лис получил три года колонии
3
Госдеп призвал Россию провести расследование о преследовании геев в Чечне
4
Самолет МЧС России доставил из Йемена более 60 граждан РФ и стран СНГ
5
Пентагон: ответные меры США на ситуацию вокруг ДРСМД будут готовы через несколько месяцев
6
СМИ: адвокат Весельницкая готова дать показания в Cенате США по встрече с сыном Трампа
7
Трамп выдвинул Джона Хантсмана на пост посла США в России
Темы дня
Реклама