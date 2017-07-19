Военнослужащие Бурятии и Забайкалья примут участие в крупном учении с применением авиации

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УЛАН-УДЭ, 19 июля. /ТАСС/. Крупное учение с подразделениями общевойсковых объединений округа, дислоцированных в Забайкальском крае и Республике Бурятия, пройдет на учебно-тренировочном комплексе Восточного военного округа (ВВО) "Цугол" во второй половине июля. Об этом сообщили в среду в пресс-службе округа.
"Для практического розыгрыша тактических эпизодов учения будет привлечено до 8 тыс. военнослужащих, до 50 самолетов и вертолетов, а также свыше 3 тыс. единиц военной техники, в частности, танки Т-72Б3, БМП-2, ствольная и реактивная артиллерия, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", - отметили в пресс-службе.
В ходе проведения учения общевойсковые командиры отработают вопросы организации маршей боевой техники. Военнослужащие займутся оборудованием опорных пунктов, организацией системы связи и инженерных заграждений. Планируется отработать тактические действия подразделений в обороне и наступлении.