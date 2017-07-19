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Более 1,2 тысячи военнослужащих заселились в новые квартиры в Приморье

Армия и ОПК
19 июля, 6:30 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 19, июля. /ТАСС

Служебные квартиры получили 418 военнослужащих, 443 военнослужащих воспользовались накопительно-ипотечной системой, а 215 семьей военнослужащих получили субсидии на покупку квартиры

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ВЛАДИВОСТОК, 19 июля. /ТАСС/. Более 1,2 тысячи военных в Приморье в первом полугодии стали новоселами, получив служебное жилье и субсидии на покупку квартиры и воспользовавшись накопительно-ипотечной системой. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"В первом полугодии 2017 года обеспечено служебными квартирами 418 военнослужащих, проходящих службу во Владивостоке и Уссурийском военном гарнизоне округа. Из федерального бюджета выделены денежные средства для обеспечения жилищной субсидией на приобретение или строительство постоянного жилья помещений 215 семьям военнослужащих Восточного военного округа, проходящих службу во Владивостоке и Уссурийском военном гарнизоне (Приморский край). Общая сумма выплат составила более 1,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Еще 443 военнослужащих решили жилищный вопрос, воспользовавшись накопительно-ипотечной системой. Постоянное жилье по договорам социального найма с правом дальнейшей приватизации в первом полугодии в Приморье получила 161 семья военнослужащих.

Всего в ВВО за полгода с помощью накопительно-ипотечной системы купили жилье более 1,2 тысячи человек. Как отмечает пресс-служба ВВО, наибольшее количество представителей силовых структур, реализовавших право на жилье, в Приморском крае. В 2016 году этой системой воспользовались около 3,5 тысяч военнослужащих ВВО и представителей силовых структур, где предусмотрена военная служба.

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