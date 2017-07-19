Ударная группа военно-морской базы провела в Белом море бой с условным противником

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ТАСС, 19 июля. Ударная группа кораблей Беломорской военно-морской базы успешно провела морской бой с условным противником в Белом море. Об этом в среду сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1-го ранга Вадим Серга.
"Сегодня корабельная противолодочная ударная группа кораблей Беломорской военно-морской базы успешно завершила в Белом море выполнение задач планового зачетного тактического учения по обороне сил флота, находящихся на переходе морем и в пунктах постоянной дислокации. В ходе учения экипажи малых противолодочных кораблей "Онега" и "Нарьян-Мар" отработали задачи по организации охраны и обороны каравана судов. Экипажи противолодочных кораблей также успешно выполнили комплекс артиллерийских стрельб в ходе эпизода учения, в котором разыгрывался морской бой с надводным кораблем условного противника", - сказал он.
Ранее "Онега" и "Нарьян-Мар" отработали поиск и уничтожение подводной лодки с выполнением торпедных стрельб.
Эти малые противолодочные корабли проекта 1124 "Альбатрос" предназначены для поиска, обнаружения, классификации и уничтожения подводных лодок. Имеют на вооружении два торпедных аппарата, реактивные бомбометные установки РБУ-6000, зенитно-ракетный комплекс "Оса-МА" и артиллерийские установки АК-176 и АК-630.