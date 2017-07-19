Военнослужащих будут лишать выплат за употребление наркотиков

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении поправок в закон о денежном довольствии военнослужащих. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Поправки в закон о денежном довольствии военнослужащих расширяют список оснований, при увольнении по которым военнослужащим не выплачивается единовременное пособие, за счет двух новых пунктов. Единовременное пособие не будет выплачиваться в случае увольнения военнослужащего в связи с непрохождением "обязательных химико-токсикологических исследований наличия в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов", а также "в связи с совершением административного правонарушения, связанного с потреблением наркотиков или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ".