Военнослужащих будут лишать выплат за употребление наркотиков

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении поправок в закон о денежном довольствии военнослужащих. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
Поправки в закон о денежном довольствии военнослужащих расширяют список оснований, при увольнении по которым военнослужащим не выплачивается единовременное пособие, за счет двух новых пунктов. Единовременное пособие не будет выплачиваться в случае увольнения военнослужащего в связи с непрохождением "обязательных химико-токсикологических исследований наличия в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов", а также "в связи с совершением административного правонарушения, связанного с потреблением наркотиков или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ".