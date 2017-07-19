МАКС-2017, день второй. Видеотрансляция

Трансляция Ruptly

На аэродроме Раменское в городе Жуковский проходит XII Международный авиационно-космический салон (МАКС-2017). Во второй день работы выставки в демонстрационной летной программе принимают участие пилотажная группа ВВС ОАЭ "Fursan Al Emarat", воздушные суда АО "Вертолеты России", гражданские и боевые воздушные суда ПАО "ОАК", а также иностранные участники Airbus Group.