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МАКС-2017, день второй. Видеотрансляция

Армия и ОПК
19 июля, 14:28 UTC+3

В ходе демонстрационной программы пилотажные группы из разных стран представляют боевые и гражданские суда

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Трансляция Ruptly

На аэродроме Раменское в городе Жуковский проходит XII Международный авиационно-космический салон (МАКС-2017). Во второй день работы выставки в демонстрационной летной программе принимают участие пилотажная группа ВВС ОАЭ "Fursan Al Emarat", воздушные суда АО "Вертолеты России", гражданские и боевые воздушные суда ПАО "ОАК", а также иностранные участники Airbus Group.

Смотрите также

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Международный авиационно-космический салон. Досье

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