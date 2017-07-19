В честь Дня ВКС в парке "Патриот" и по всей стране пройдут авиапоказы

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ЖУКОВСКИЙ, /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Масштабный авиационный праздник ждет всех гостей подмосковного парка "Патриот" и аэродрома Кубинка в День Воздушно-космических сил России, который будет отмечаться 12 августа. Об этом журналистам рассказал главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.
"У нас будет интересная программа в парке "Патриот" 12 августа, будет прекрасная концертная программа 18 августа в Большом Кремлевском дворце, ну и во всех воинских частях будет чествование летчиков и показы авиационной техники для жителей того или иного региона", - сказал он.
По словам Бондарева, военные летчики всегда очень тщательно готовятся к празднику. В этом году над Кубинкой 12 августа выступят перспективные истребители ПАК ФА, которые представили на авиасалоне МАКС новую программу с элементами воздушного боя и новыми фигурами высшего пилотажа.
"Руководство страны, народ России с уважением относятся к летчикам, к авиации в целом. Выступления у нас будут по полной программе, везде и всюду. Пусть люди знают, что небо Родины надежно защищено", - подчеркнул генерал.