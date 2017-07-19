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Казахстан хочет приобрести у России еще 12 самолетов Су-30СМ

Армия и ОПК
19 июля, 12:00 дата обновления: 19 июля, 12:22 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ 19, июля. /ТАСС

Глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев напомнил, что в 2016 году иностранному заказчику поставлены два самолета Су-30СМ

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ЖУКОВСКИЙ, 19 июля. /ТАСС/. Казахстан планирует приобрести 12 самолетов Су-30СМ у России. Об этом в среду сообщил ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев.

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"В июне 2017 года от казахстанской стороны также получен перечень продукции военного назначения, включающий 12 самолетов Су-30СМ в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве от 24 декабря 2013 года", - сказал Шугаев в ходе МАКС-2017.

Он напомнил, что в 2016 году инозаказчику поставлены два самолета Су-30СМ. "В настоящее время исполняется контракт на поставку двух самолетов Су-30СМ с комплектами средств обслуживания и наземного контроля, а также с комплексным тренажером самолета Су-30СМ", - добавил он.

Поставки в Белоруссию

По словам главы ФСВТС, поставки истребителей Су-30СМ в Белоруссию планируется начать в 2018 году, а закончить - в 2020-м. "В мае 2017 года с Республикой Белоруссия заключен контракт на поставку 12 самолетов Су-30СМ. Поставки планируется начать с 2018 года. Срок реализации, согласно условиям контракта, - до 2020 года включительно", - сказал Шугаев.

По его словам, поставка будет осуществляться в рамках договора между Россией и Белоруссией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года.

Контракт с Анголой

Шугаев также сообщил, что поставки истребителей Су-30К Анголе идут в соответствии с договоренностями. "Реализация контракта на поставку в Республику Ангола самолетов Су-30К продолжается в соответствии с договоренностями, подписанными сторонами", - сказал Шугаев.

Контракт на приобретение Анголой 12 истребителей Су-30К был подписан АО "Рособоронэкспорт" в октябре 2013 года.

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