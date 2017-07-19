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В Казахстане создадут сервисный центр по производству узлов МиГ-35

Армия и ОПК
19 июля, 12:30 UTC+3

По словам гендиректора РСК "МиГ" Ильи Тарасенко, стороны уже определились по основным условиям проведения работ

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 19 июля. /ТАСС/. Сервисный центр по созданию по производству узлов МиГ-35 будет создан в Казахстане. Об этом в среду сообщил гендиректор РСК "МиГ" Илья Тарасенко после подписания соответствующего соглашения с казахстанской стороной на авиасалоне МАКС-2017.

YouTube/ТАСС

"Мы сроки по созданию центра будем определять отдельно. Сейчас мы определились по основным условиям, как мы будем проводить работы", - сказал он.

"В течение полутора-двух месяцев будет создана дорожная карта, предусматривающая планы по развертыванию сервисного центра на территории Казахстана", - добавил Исполняющий обязанности председателя правления "Казахстан инжиниринг" Вадим Шакшакбаев, подписавший соглашение с казахстанской стороны.

Тарасенко также сообщил, что Россия и Казахстан договорились вместе продвигать новый истребитель МиГ-35 на территории Казахстана. "Подписано соглашение о продвижении самолета МиГ-35 на территории Казахстана", - сказал он.

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