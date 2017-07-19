В Казахстане создадут сервисный центр по производству узлов МиГ-35

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 19 июля. /ТАСС/. Сервисный центр по созданию по производству узлов МиГ-35 будет создан в Казахстане. Об этом в среду сообщил гендиректор РСК "МиГ" Илья Тарасенко после подписания соответствующего соглашения с казахстанской стороной на авиасалоне МАКС-2017.
"Мы сроки по созданию центра будем определять отдельно. Сейчас мы определились по основным условиям, как мы будем проводить работы", - сказал он.
"В течение полутора-двух месяцев будет создана дорожная карта, предусматривающая планы по развертыванию сервисного центра на территории Казахстана", - добавил Исполняющий обязанности председателя правления "Казахстан инжиниринг" Вадим Шакшакбаев, подписавший соглашение с казахстанской стороны.
Тарасенко также сообщил, что Россия и Казахстан договорились вместе продвигать новый истребитель МиГ-35 на территории Казахстана. "Подписано соглашение о продвижении самолета МиГ-35 на территории Казахстана", - сказал он.