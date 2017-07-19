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"Кронштадт" планирует наделить беспилотник "Орион" ударными функциями

Армия и ОПК
19 июля, 15:12 дата обновления: 19 июля, 15:52 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ 19, июля. /ТАСС

Группа "Кронштадт" и "Рособоронэкспорт" договорились совместно продвигать "Орион-Э" на зарубежные рынки

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ЖУКОВСКИЙ, 19 июля. /ТАСС/. Группа "Кронштадт" планирует сделать экспортный вариант беспилотника "Орион" ударным. Об этом в среду сообщил генеральный директор группы Армен Исаакян.

"Мы работаем над модернизацией комплекса в опережающем порядке. Деталей мы рассказывать не можем, но в следующей версии экспортного облика мы планируем поставить такие функции", - сказал он, отвечая на вопрос об ударной версии "Ориона" на МАКС-2017.

Группа "Кронштадт" и "Рособоронэкспорт" договорились совместно продвигать "Орион-Э" на зарубежные рынки. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано на авиасалоне. Свои подписи под документом поставили Армен Исаакян и начальник департамента экспорта специмущества и услуг ВВС "Рособоронэкспорта" Сергей Корнев.

"Подписание соглашения знаменует собой начало работ по экспортному продвижению комплекса воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета "Орион-Э", разработанного беспилотным дивизионом группы "Кронштадт", - сообщили в компании.

В ходе авиасалона был проведен премьерный показ комплекса, в том числе презентация масштабной модели беспилотника, наземного пункта управления, ряда целевых нагрузок, а также демонстрация сценария применения беспилотника "Орион-Э" средствами единого виртуального поля боя.

"Демонстрация "Орион-Э" вызвала большой интерес иностранных партнеров и потенциальных заказчиков. Подписание соглашения с "Рособоронэкспортом" является важнейшим этапом успешного продвижения нового высокотехнологичного российского продукта на мировой рынок", - прокомментировал событие Исаакян.

Комплекс "Орион" позволяет решать задачи воздушной разведки и целеуказания, выполнять картографирование местности, находить узлы связи и места скрытия средств ПВО противника.

Беспилотный летательный аппарат "Орион-Э" имеет размах крыла в 16 метров и длину в восемь метров. Его максимальная взлетная масса составляет одну тонну, а максимальная масса полезной нагрузки - 200 кг. Его "потолок" по высоте достигает 7,5 км, максимальная продолжительность полета со стандартной целевой нагрузкой составляет 24 часа, скорость горизонтального полета - до 200 км/ч.

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