Шойгу на сборе руководящего состава ВС отработал действия войск в районе сосредоточения

ПОЛИГОН МУЛИНО /Нижегородская область/, 19 июля. / ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в рамках оперативного сбора руководящего состава Вооруженных сил РФ в среду на полигоне Мулино отработал вопросы, связанные с подготовкой войск в районе их сосредоточения.

"Сегодня в рамках сбора отрабатываются действия органов военного управления по организации взаимодействия частей и подразделений различных видов и родов войск, межведомственного взаимодействия для последующего боевого применения", - сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что при отработке учебных вопросов были задействованы части и подразделения всех родов войск и отдельных видов Вооруженных сил, а также подразделения Росгвардии. Кроме того, участники сбора ознакомились с организацией действий штурмовых отрядов по овладению населенным пунктом, занятым незаконными вооруженными формированиями, а также с подготовкой к ведению боевых действий в обороне.

"При отработке учебно-боевых задач активно задействовались новейшие средства связи, беспилотные летательные аппараты, инженерно-фортификационная и другая техника. Все вопросы отработаны с учетом реального боевого опыта, полученного, в том числе, в ходе военной операции в Сирии", - отметил Конашенков.

Сбор руководящего состава российской армии начался накануне в Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ. Его основная цель - подготовка рекомендаций по повышению качества подготовки штабов и войск, прежде всего - с учетом сирийского боевого опыта.