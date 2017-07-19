Первый полет Ил-112В сдвигается на 2018 год

ЖУКОВСКИЙ, 19 июля. /ТАСС/. Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В сдвигается на 2018 год, а запуск в серию планируется на 2019 год. Об этом в среду сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Запуск в серию не переносится. Более того - мы этот самолет запускаем досрочно, потому что у нас эти самолеты были с 2021 года, теперь мы готовы начать с 2019 года, потому что понимаем потребность в таких воздушных судах. Первый вылет действительно сдвинулся на 2018 год", - сказал он в ходе МАКС-2017.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В с максимальной нагрузкой до 5 т предназначен для транспортировки личного состава, военной техники, различных видов вооружений и других грузов. Он создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24.

Может эксплуатироваться на небольших малооборудованных аэродромах, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия взлетно-посадочных полос. К выпуску планируется в двух модификациях: для гражданской авиации (Ил-112Т) и военно-транспортной авиации (Ил-112В). Ранее сообщалось, что военные намерены заказать 62 машины.