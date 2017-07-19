ОАК предлагает военным Superjet 100 на замену Ту-134 и Ан-148

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 19 июля. /ТАСС/. ОАК предлагает Superjet 100 на замену транспортным самолетам Ту-134 и Ан-148 Минобороны. Об этом в среду журналистам сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
"Мы продолжаем оставаться в роли оптимистов и считаем, что парк из, если не ошибаюсь, 30 машин Ту-134 можно вполне заменить Superjet. Мы надеемся, что сможем эту тему довести. Пока диалог идет непросто", - сказал Слюсарь.
"Пока Ан-148 в силу рисков с Украиной мы дальше не рассматриваем", - продолжил он.
По словам главы ОАК, даже завершение текущего контракта в связи с ограничениями со стороны Украины идет непросто. "Мы в следующем году его завершим, но тоже с переносами, потому что Украина нам все сильнее и сильнее в этом смысле заворачивает возможности поставки", - подытожил Слюсарь.