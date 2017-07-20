"Известия": Кожин подтвердил информацию о поставке Ираку большой партии танков из РФ

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Россия в текущем году поставит Ираку большую партию танков, сообщил газете "Известия" помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин. Ранее сообщалось, что корпорация "Уралвагонзавод" в 2017 году поставит Ираку 73 танка Т-90С/СК.
"Приличный контракт на большую партию, конкретную сумму назвать не могу, количество [танков] большое", - заявил изданию Кожин.
По данным газеты, это лишь первая партия техники, за которой последуют и другие. "В данном случае можно говорить о поставке нескольких сотен машин, а сумма контракта может превышать $1 млрд. Этот заказ - большое подспорье для "Уралвагонзавода". Кроме того, данный контракт - серьезный внешнеполитический успех России. Ведь воевали в Ираке американцы, а выбор иракских военных в итоге пал на российский танк", - цитирует издание директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова.
Т-90С - экспортный вариант танка Т-90. Он имеет мощное вооружение, современную систему управления огнем, надежную броневую защиту и высокую маневренность, предназначен для борьбы в любое время суток и в различных природно- климатических условиях с танками, самоходными орудиями и другими бронированными объектами. Т-90СК является его командирским вариантом.