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Новейший корвет "Совершенный" вошел в состав Тихоокеанского флота

Армия и ОПК
20 июля, 8:36 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 20, июля. /ТАСС

Корвет успешно прошел испытания, во время которых были проверены все его системы и вооружение

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Корвет "Совершенный"

Корвет "Совершенный"

© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 20 июля. /ТАСС/. Торжественный ритуал подъема Военно-морского флага Российской Федерации состоялся в четверг на новейшем корвете "Совершенный", построенном на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.

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"После подписания акта о приеме корвета от промышленности и торжественной церемонии поднятия флага корабль приказом Главнокомандующего ВМФ зачислен в состав ВМФ России и включен в боевой состав Тихоокеанского флота. В митинге, посвященном подъему флага на корабле, приняли участие представители командования Тихоокеанского флота, завода, администрации края и ветераны Военно-морского флота", - сообщил Матвеев.

Ранее корвет успешно прошел заводские ходовые и государственные испытания, во время которых были проверены все системы и вооружение корабля.

Корвет "Совершенный" - четвертый серийный корвет проекта 20380. Проект корвета разработан в ОАО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз". Корабль проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.

При строительстве кораблей используется технология "стелс". Были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля, в частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корабля за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счет архитектурной компоновки корпуса и надстройки.

Корветы проекта 20380 - корабли ближней морской зоны. Полное водоизмещение достигает 2,2 тыс. тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - до 4 тыс. миль. Основу вооружения кораблей составляют противокорабельный и зенитный ракетные комплексы "Уран" и "Редут", корветы также оснащаются артиллерийским комплексом А-190 калибра 100 мм и малокалиберными зенитными ракетными комплексами АК-630. Корветы данного типа оборудованы торпедными аппаратами "Пакет", вертолетной площадкой и ангаром для летательного аппарата.

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