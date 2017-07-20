"Алмаз-Антей" заявил о готовности к поставкам С-400 по гособоронзаказу и за рубеж

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 20 июля. /ТАСС/. Производственные мощности концерна ВКО "Алмаз-Антей" позволяют поставлять зенитные ракетные системы С-400 как в рамках гособоронзаказа, так и по зарубежным контрактам. Об этом сообщил журналистам на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 заместитель гендиректора концерна ВКО "Алмаз-Антей" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

Дзиркалн напомнил, что концерн в 2016 году завершил строительство и сдал в эксплуатацию два больших завода по производству конечной продукции в Нижнем Новгороде и Кирове. "Кроме того, в этом году мы завершаем создание СЗРЦ в Санкт-Петербурге, в который вошли три завода и три института. Уверены, что с такими мощностями мы справимся и с выполнением ГОЗ, и зарубежных контрактов", - сказал он.

Первым иностранным заказчиком на С-400 стал Китай. Ведутся переговоры по поставкам этой системы в Индию и Турцию.

Высотная противоракета для С-500

Концерн завершает испытания высотной противоракеты для новейшей системы ПВО С-500, сообщил Дзиркалн. По его словам, "в настоящее время отдельные элементы новой зенитной ракетной системы С-500 успешно прошли основную часть испытаний".

"Заканчиваются испытания зенитной управляемой противоракеты, предназначенной для перехвата целей в верхних слоях атмосферы", - сообщил Дзиркалн.

Он отметил, что в целом работы идут по графику, согласованному с Минобороны, передача ведомству системы С-500 намечена на 2020 год.

Система С-500 придет на смену С-400. Она создается с возможностью эксплуатации в ближайшие 25 лет. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что поставки системы в войска начнутся в 2020 году.

Испытания ракет для С-350

По словам Дзиркална, "Алмаз-Антей" в ближайшее время завершит испытания трех новых ракет для зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 "Витязь" с активными головками самонаведения.

"В 2017 году завершаются государственные испытания системы. Сейчас специалисты концерна набирают статистику по боевым пускам с перехватом реальных мишеней в различных условиях. Также в ближайшее время мы завершаем государственные испытания трех новых зенитных управляемых ракет с активными головками самонаведения для оснащения систем С-350 "Витязь" и морских комплексов ПВО", - сказал Дзиркалн.

Он отметил, что морской ЗРК "Полимент-Редут" имеет также три типа ракет - малой, средней и промежуточной дальности, и они унифицированы с ЗРС С-350. "Эти ракеты являются ракетами нового поколения с очень высокими маневренными характеристиками для поражения всего спектра атакующих объектов", - добавил он.

Дзиркалн напомнил, что сейчас полный комплекс "Полимент-Редут" развернут на головном фрегате ВМФ "Адмирал Горшков", но также элементы комплекса - пусковые установки, локационные средства и системы управления - имеются на нескольких корветах.

Система С-350 "Витязь" - зенитный ракетный комплекс средней дальности, разрабатываемый в интересах войсковой ПВО. Как ранее сообщал генеральный конструктор "Алмаз- Антея" Павел Созинов, его испытания планируется завершить в этом году.