"Алмаз-Антей" заявил о готовности к поставкам С-400 по гособоронзаказу и за рубеж

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 20 июля. /ТАСС/. Производственные мощности концерна ВКО "Алмаз-Антей" позволяют поставлять зенитные ракетные системы С-400 как в рамках гособоронзаказа, так и по зарубежным контрактам. Об этом сообщил журналистам на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 заместитель гендиректора концерна ВКО "Алмаз-Антей" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.
Дзиркалн напомнил, что концерн в 2016 году завершил строительство и сдал в эксплуатацию два больших завода по производству конечной продукции в Нижнем Новгороде и Кирове. "Кроме того, в этом году мы завершаем создание СЗРЦ в Санкт-Петербурге, в который вошли три завода и три института. Уверены, что с такими мощностями мы справимся и с выполнением ГОЗ, и зарубежных контрактов", - сказал он.
Первым иностранным заказчиком на С-400 стал Китай. Ведутся переговоры по поставкам этой системы в Индию и Турцию.
Концерн завершает испытания высотной противоракеты для новейшей системы ПВО С-500, сообщил Дзиркалн. По его словам, "в настоящее время отдельные элементы новой зенитной ракетной системы С-500 успешно прошли основную часть испытаний".
Он отметил, что в целом работы идут по графику, согласованному с Минобороны, передача ведомству системы С-500 намечена на 2020 год.
Система С-500 придет на смену С-400. Она создается с возможностью эксплуатации в ближайшие 25 лет. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что поставки системы в войска начнутся в 2020 году.
По словам Дзиркална, "Алмаз-Антей" в ближайшее время завершит испытания трех новых ракет для зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 "Витязь" с активными головками самонаведения.
"В 2017 году завершаются государственные испытания системы. Сейчас специалисты концерна набирают статистику по боевым пускам с перехватом реальных мишеней в различных условиях. Также в ближайшее время мы завершаем государственные испытания трех новых зенитных управляемых ракет с активными головками самонаведения для оснащения систем С-350 "Витязь" и морских комплексов ПВО", - сказал Дзиркалн.
Дзиркалн напомнил, что сейчас полный комплекс "Полимент-Редут" развернут на головном фрегате ВМФ "Адмирал Горшков", но также элементы комплекса - пусковые установки, локационные средства и системы управления - имеются на нескольких корветах.
Система С-350 "Витязь" - зенитный ракетный комплекс средней дальности, разрабатываемый в интересах войсковой ПВО. Как ранее сообщал генеральный конструктор "Алмаз- Антея" Павел Созинов, его испытания планируется завершить в этом году.