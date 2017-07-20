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МАКС-2017, день третий. Видеотрансляция

Армия и ОПК
20 июля, 13:57 UTC+3

В ходе летной программы третьего дня выставки будут проведены демонстрационные полеты Т-50, Су-35С и Су-34

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Трансляция Ruptly

На аэродроме Раменское в городе Жуковский проходит XII Международный авиационно-космический салон (МАКС-2017).

СПЕЦПРОЕКТ

Воздушные акробаты МАКС-2017

ТАСС рассказывает о пилотажных группах, участвующих в летной программе авиасалона

Аэрокосмическая выставка проходит с 18 по 23 июля.

В третий день работы выставки в демонстрационной летной программе принимают участие самолеты ПАО "ОКБ "Сухого" (в том числе Т-50, Су-34 и Су-35С), а также воздушные суда ОАО ОКБ им. А.С. Яковлева. Также запланированы выступление пилотажной группа ВВС ОАЭ "Fursan Al Emarat" и демонстрация воздушных судов АО "Вертолеты России".

Организаторами  выступают Министерство промышленности и торговли РФ, госкорпорация "Ростех", устроитель выставки - ОАО "Авиасалон". 

Смотрите также

МАКС-2017. Досье

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Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки". Спецпроект ТАСС

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