МАКС-2017, день третий. Видеотрансляция

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Трансляция Ruptly
На аэродроме Раменское в городе Жуковский проходит XII Международный авиационно-космический салон (МАКС-2017).
Аэрокосмическая выставка проходит с 18 по 23 июля.
В третий день работы выставки в демонстрационной летной программе принимают участие самолеты ПАО "ОКБ "Сухого" (в том числе Т-50, Су-34 и Су-35С), а также воздушные суда ОАО ОКБ им. А.С. Яковлева. Также запланированы выступление пилотажной группа ВВС ОАЭ "Fursan Al Emarat" и демонстрация воздушных судов АО "Вертолеты России".
Организаторами выступают Министерство промышленности и торговли РФ, госкорпорация "Ростех", устроитель выставки - ОАО "Авиасалон".