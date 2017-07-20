Военные Северного флота развернули причал на необорудованном арктическом побережье

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ТАСС, 20 июля. Военные инженеры Северного флота провели учения по развертыванию причала для судов на необорудованном арктическом побережье в губе Грязной в Кольском заливе. Об этом в четверг сообщила пресс-служба флота.
"Специалисты морской инженерной службы Северного флота подготовили и провели экспериментальные учение по развертыванию причала на необорудованном побережье в природных условиях, приближенных к островам Северного Ледовитого океана... Одной из главных задач стала проверка возможности оборудования причальной инфраструктуры для базирования кораблей и судов, приема и передачи грузов в условиях Арктики за счет сил и средств отдельного морского инженерного батальона Северного флота", - сказали в пресс- службе.
Военные инженеры соединили плавпричал с берегом при помощи тяжелого механизированного моста ТММ-3, который обычно используется для наведения мостовых переправ через естественные и искусственные препятствия шириной до 40 метров. Мост может выдержать технику массой до 60 тонн. В этот раз при его развертывании военные учли ряд особенностей морей - ветровая нагрузка, колебания уровня моря за счет приливов и отливов, воздействие соленой воды на конструкции.
Количество участников учений не уточняется.