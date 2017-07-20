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"Вертолеты России" и ОДК договорились о поставках двигателей до 2022 года

Армия и ОПК
20 июля, 11:59 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ ЖУКОВСКИЙ 20, июля. /ТАСС

Соглашение определяет объем поставок двигателей на сумму свыше 75 млрд рублей

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ЖУКОВСКИЙ, 20 июля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, обе компании входят в Ростех) заключили генеральное соглашение, определяющее объемы поставок произведенных ОДК вертолетных двигателей на ближайшие пять лет на сумму более 75 млрд рублей. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе холдинга.

Документ был подписан в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2017. Свои подписи поставили генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский и генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов.

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"Соглашение определяет объем поставок двигателей для холдинга "Вертолеты России" до 2022 года на общую сумму свыше 75 млрд рублей. Поставляться будут российские двигатели ВК-2500, в том числе последняя модификация ВК-2500П/ПС, а также ТВ7-117В", - говорится в сообщении.

Ранее ОДК в рамках реализации программы импортозамещения обеспечила постановку на производство в России двигателя ВК-2500, предназначенного для большинства вертолетов "Ми" и "Ка". До этого в страну поставлялись вертолетные двигатели, производившиеся на Украине, а также мотокомплекты для финальной сборки. В настоящее время ОДК наращивает темпы изготовления двигателей ВК-2500 с учетом нужд государственного заказчика, а также экспортных поставок. Двигатели ВК-2500 собираются полностью из российских комплектующих.

Новейшая модификация ВК-2500 - двигатель ВК-2500ПС с улучшенными эксплуатационными характеристиками и использованием современной российской цифровой электронной системы управления и контроля. В двигателе реализованы решения, позволяющие управлять ресурсными характеристиками в зависимости от конкретных условий эксплуатации. Базовое применение ВК-2500ПС: вертолет Ми-171А2. Дальнейшим развитием семейства ВК-2500 является перспективная разработка "ОДК - Климов" - двигатель ВК-2500М.

Двигатель ТВ7-117В предназначен для применения на новейшем российском среднем вертолете Ми-38. ТВ7-117В обеспечивает безопасность полета вертолета, в том числе при экстремальных ситуациях, а также расширяет радиус действия за счет снижения расхода топлива.

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