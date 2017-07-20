"Вертолеты России" и ОДК договорились о поставках двигателей до 2022 года

ЖУКОВСКИЙ, 20 июля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, обе компании входят в Ростех) заключили генеральное соглашение, определяющее объемы поставок произведенных ОДК вертолетных двигателей на ближайшие пять лет на сумму более 75 млрд рублей. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе холдинга.

Документ был подписан в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2017. Свои подписи поставили генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский и генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов.

"Соглашение определяет объем поставок двигателей для холдинга "Вертолеты России" до 2022 года на общую сумму свыше 75 млрд рублей. Поставляться будут российские двигатели ВК-2500, в том числе последняя модификация ВК-2500П/ПС, а также ТВ7-117В", - говорится в сообщении.

Ранее ОДК в рамках реализации программы импортозамещения обеспечила постановку на производство в России двигателя ВК-2500, предназначенного для большинства вертолетов "Ми" и "Ка". До этого в страну поставлялись вертолетные двигатели, производившиеся на Украине, а также мотокомплекты для финальной сборки. В настоящее время ОДК наращивает темпы изготовления двигателей ВК-2500 с учетом нужд государственного заказчика, а также экспортных поставок. Двигатели ВК-2500 собираются полностью из российских комплектующих.

Новейшая модификация ВК-2500 - двигатель ВК-2500ПС с улучшенными эксплуатационными характеристиками и использованием современной российской цифровой электронной системы управления и контроля. В двигателе реализованы решения, позволяющие управлять ресурсными характеристиками в зависимости от конкретных условий эксплуатации. Базовое применение ВК-2500ПС: вертолет Ми-171А2. Дальнейшим развитием семейства ВК-2500 является перспективная разработка "ОДК - Климов" - двигатель ВК-2500М.

Двигатель ТВ7-117В предназначен для применения на новейшем российском среднем вертолете Ми-38. ТВ7-117В обеспечивает безопасность полета вертолета, в том числе при экстремальных ситуациях, а также расширяет радиус действия за счет снижения расхода топлива.