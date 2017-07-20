Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Испытания "Адмирала Макарова" почти завершены, осталось проверить один вид оружия

Армия и ОПК
20 июля, 12:29 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ область/ 20, июля. /ТАСС

По словам главы Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, как только испытания будут закончены, фрегат тут же будет принят в состав флота

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 20 июля. /ТАСС/. Фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров", строящийся для Черноморского флота, прошел практически все испытания, для его приемки осталось проверить только один вид его оружия. Об этом журналистам рассказал глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Смотрите также

Фрегат "Адмирал Макаров" передадут Черноморскому флоту РФ в ноябре этого года

Фрегат "Адмирал Макаров" на госиспытаниях сбил ракету-мишень с помощью комплекса "Штиль"

"Фрегат полностью достроен, все его системы испытаны, за исключением одного вида оружия, которое находится на завершающем цикле испытаний. Вопросов по работоспособности и претензий у военных нет. Как только наш поставщик закончит испытания на "Макарове", он тут же будет принят в состав флота", - сказал Рахманов.

Фрегат "Адмирал Макаров" был заложен 29 февраля 2012 года и спущен на воду 2 сентября 2015 года. Это третий корабль в серии сторожевых кораблей проекта 11356, строящихся на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" по заказу Министерства обороны РФ. Первые два корабля серии - "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" - были сданы 11 марта и 7 июня 2016 года, в настоящее время они выполняют задачи в составе Черноморского флота.

Ранее в Минобороны сообщали, что передача корабля флоту ожидается в ноябре этого года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Северный флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На картонной машине бумажный солдат: как снимался "Дюнкерк" Кристофера Нолана
2
ФРГ пересмотрит политику в отношении Турции
3
Госдума поддержала исключение из цены на авиабилет тарифа на багаж при его отсутствии
4
Рогозин намерен посетить Молдавию к юбилею операции на Днестре
5
Защита кинопроектов, претендующих на господдержку. Видеотрансляция
6
Гендиректора "Силовых машин" отправили в отставку
7
Испытания "Адмирала Макарова" почти завершены, осталось проверить один вид оружия
Темы дня
Реклама