КТРВ планирует закончить работу над новой авиабомбой КАБ-250 до конца года

ЖУКОВСКИЙ, 20 июля. /ТАСС/. Работы над созданием корректируемой авиабомбы КАБ-250 планируется завершить до конца года. Об этом в четверг сообщил гендиректор Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов.

СПЕЦПРОЕКТ Воздушные акробаты МАКС-2017 ТАСС рассказывает о пилотажных группах, участвующих в летной программе авиасалона

"Представленная корректируемая авиационная бомба КАБ-250 с лазерной головкой самонаведения... Рассчитываю, что до конца года мы работу над этим изделием закончим", - сказал он на авиасалоне МАКС-2017.

Корректируемая авиационная бомба с лазерной головкой самонаведения и осколочно-фугасной боевой частью КАБ-250 предназначена для поражения различной техники, укреплений, складов, элементов инфраструктуры и других объектов противника. За счет использования лазерной системы наведения бомба имеет высокую точность попадания.

Ракеты с искусственным интеллектом

Обносов также заявил, что ракеты с элементами искусственного интеллекта появятся в России через несколько лет.

"Мы видели этот пример, и когда американцы применили в Сирии... когда можно перенаправлять (ракеты - прим. ТАСС) на цели. В этом направлении работы ведутся, это очень серьезная область, где требуются фундаментальные исследования. На сегодняшний момент определенные успехи есть, но до конкретики мы еще поработаем несколько лет", - сказал Обносов, отвечая на вопрос о создании ракет с элементами искусственного интеллекта.

Ранее Виктор Бондарев, занимавший тогда пост главкома ВВС, сообщил, что российская авиация получат крылатые ракеты с элементами искусственного интеллекта, которые смогут анализировать воздушную и радиолокационную обстановку и самостоятельно принимать решение, на какой высоте, с какой скоростью и в каком направлении им лететь.

Линейка крылатых авиаракет

Гендиректор также отметил, что КТРВ планирует к 2020 году создать высокоточную крылатую ракету с дальностью 1000 км и точностью в несколько метров.

"В этом направлении работы ведется новая линейка изделий, есть до 200, до 400, до 600, до 1000 км изделия. Поэтому работы в этом направлении ведутся. Я думаю, что до 2020 года точно с этой линейкой (ракет) справимся", - сказал Обносов, отвечая на вопрос о создании в России аналога американской высокоточной крылатой ракеты большой дальности Jassm.

По его словам, нельзя одной ракетой покрыть все цели. "В ряде случаев неэффективно покрывать большую дальность", - объяснил гендиректор КТРВ необходимость создания целой линейки ракет.

Американская высокоточная крылатая ракета JASSM предназначена для поражения хорошо защищенных стационарных и перемещаемых целей в любых метеоусловиях и в любое время суток, с дистанций вне зоны действия средств ПВО противника. Радиус ее действия - 370 км (JASSM-ER до 1000 км). Ракета способна доставлять боеголовки массой 450 кг.

Гиперзвуковые беспилотники

Гиперзвуковые беспилотные летательные аппараты появятся в России в 2020 годы, заявил Обносов.

"Второе направление - когда происходит длительное управление полетом на гиперзвуковых скоростях. Решить эту задачу даже на низких гиперзвуковых скоростях в шесть-семь махов очень сложно. Я думаю, что в 2020 годы это все таки будет серьезное освоение гиперзвуковых скоростей с точки зрения беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.

Обносов отметил также, что "в этом направлении работа идет, в двигателях идет серьезная работа, по материалам, по системам". Также он признал, что осложнения тоже есть, ведь это "серьезные разработки".

Модернизация скоростной подводной ракеты "Шквал"

Работы по модернизации скоростной подводной ракеты "Шквал" ведутся в России, они включены в новую госпрограмму вооружений на 2018-2025 годы, сообщил Обносов.

"Работа в этом направлении ведется я думаю параметры будут серьезно улучшены", - сказал он.

"Да", - также сказал Обносов, отвечая на вопрос, включены ли эти работы в новую госпрограмму вооружений на 2018-2025 годы.

Комплекс вооружения со скоростной подводной ракетой "Шквал-Э" предназначен для поражения надводных целей. Комплекс может быть размещен на надводных кораблях, подводных лодках или на стационарных установках. Эффективная дистанция стрельбы составляет семь километров, глубина подводного старта достигает 30 метров, масса боевой части ракеты - 210 килограмм, калибр - 534,4 миллиметра, длина - 8,2 метра, масса - 2700 килограмм.