Завершен первый этап госиспытаний истребителя пятого поколения

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ЖУКОВСКИЙ, /Московская область/, 20 июля. /ТАСС/. Первый этап государственных испытаний истребителя пятого поколения (ПАК ФА, Т-50) завершен, в ближайшее время начнутся их второй этап и изготовление установочной партии самолетов.
Об этом журналистам сообщил в четверг главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ Герой России генерал-полковник Виктор Бондарев.
"Сегодня историческое событие - в рамках авиасалона МАКС подписано предварительное заключение по государственным совместным испытаниям первого этапа опытного самолета Т-50. Переходим ко второму этапу испытаний. Также получена рекомендация о начале изготовления установочной партии самолетов", - сказал он.
Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что установочная партия этих самолетов будет состоять из 12 машин и начнет поставляться в 2019 году.
Т-50 - истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Ранее сообщалось, что серийное производство Т-50 начнется в 2017 году, и он поступит на вооружение ВКС России.