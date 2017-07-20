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Завершен первый этап госиспытаний истребителя пятого поколения

Армия и ОПК
20 июля, 15:11 UTC+3 область/ 20, июля. /ТАСС

Главнокомандующий ВКС РФ Виктор Бондарев сообщил, что в ближайшее время начнутся второй этап испытаний и изготовление установочной партии самолетов

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Истребители пятого поколения ПАК ФА (Т-50)

Истребители пятого поколения ПАК ФА (Т-50)

© Сергей Бобылев/ТАСС

ЖУКОВСКИЙ, /Московская область/, 20 июля. /ТАСС/. Первый этап государственных испытаний истребителя пятого поколения (ПАК ФА, Т-50) завершен, в ближайшее время начнутся их второй этап и изготовление установочной партии самолетов.

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Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"

ТАСС рассказывает о боевом и летном потенциале российского перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации

Об этом журналистам сообщил в четверг главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ Герой России генерал-полковник Виктор Бондарев.

"Сегодня историческое событие - в рамках авиасалона МАКС подписано предварительное заключение по государственным совместным испытаниям первого этапа опытного самолета Т-50. Переходим ко второму этапу испытаний. Также получена рекомендация о начале изготовления установочной партии самолетов", - сказал он.

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что установочная партия этих самолетов будет состоять из 12 машин и начнет поставляться в 2019 году.

Т-50 - истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Ранее сообщалось, что серийное производство Т-50 начнется в 2017 году, и он поступит на вооружение ВКС России.

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Бондарев, Виктор Николаевич
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