Минобороны: траты на операцию в Сирии не превышают сметы по текущей боевой подготовке

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Расходы на российскую контртеррористическую операцию в Сирию не превышают траты на текущие мероприятия боевой подготовки Вооруженных сил РФ. Об этом в четверг заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя соответствующие подсчеты партии "Яблоко".

"Затраты на проведение операции ВКС России в Сирийской Арабской Республике не превышают сметы Минобороны России на текущие мероприятия боевой и оперативной подготовки войск", - сказал он.

Представитель Минобороны отметил, что в военном ведомстве не смогли определить "хотя бы контуры методики, по которой партия "Яблоко" делала свои выводы о якобы громадных расходах России на операцию наших ВКС в Сирии".

"Причем, еще в начале этого "труда", оправдывая взятые "с потолка" невероятные суммы, указано, что все "это соответствует расчетам РБК. Упоминание публикации годовой давности российского медиахолдинга в качестве неоспоримого критерия истины вряд ли может являться серьезным аргументом для громких политических заявлений", - добавил Конашенков.

Он напомнил, что в основе этих вычислений лежат данные "информационного вброса в декабре 2015 года в западных СМИ со ссылкой на выводы аналитиков британского Королевского института оборонных исследований". "А говоря конкретно, - домыслы осужденного в России за шпионаж и выданного США в 2010 году, называющегося теперь "аналитиком" и "ученым" господина Игоря Сутягина. В очередной раз вынуждены разочаровать всех бывших и будущих горе-бухгалтеров и аналитиков военных расходов", - резюмировал генерал.

Ранее газета "Ведомости" опубликовала материал, в котором приводилась оценка партией "Яблоко" расходов бюджета на военную операцию Минобороны РФ в Сирии, начатую в сентябре 2015 года. Партийные аналитики оценили расходы в 108-140,4 млрд рублей. При этом отмечается, что в "Яблоке" пользовались методикой, с помощью которой в марте 2016 года стоимость операции оценили в издании РБК.