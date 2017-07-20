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Путин утвердил основы госполитики в области военно-морской деятельности до 2030 года

Армия и ОПК
20 июля, 17:10 UTC+3

Основной угрозой для своей нацбезопасности Россия считает стремление Соединенных штатов к доминированию в Мировом океане

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Материал из 1 страницы
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Россия считает угрозой для своей национальной безопасности стремление США к доминированию в Мировом океане. Данный тезис содержится в основах государственной политики РФ в области военно-морской деятельности на период до 2030 года, указ об утверждении которой подписал президент РФ Владимир Путин.

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"Сохраняются существующие и появляются новые опасности и угрозы национальной безопасности Российской Федерации в Мировом океане, основными из которых являются: стремление ряда государств, прежде всего Соединенных Штатов Америки (США) и их союзников, к доминированию в Мировом океане, в том числе в Арктике, а также к достижению подавляющего превосходства своих военно-морских сил", - сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

СПЕЦПРОЕКТ

Северный флот России

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ в арктической зоне

Среди других угроз безопасности РФ названы "наличие территориальных претензий иностранных государств к Российской Федерации в отношении приморских территорий и прилегающих к ним акваторий; увеличение количества государств, обладающих боеспособными, мощными военно-морскими силами; распространение оружия массового поражения и ракетных технологий; стремление ряда государств ограничить доступ Российской Федерации к ресурсам Мирового океана и ее выход на жизненно важные морские транспортные коммуникации; экономическое, политическое, международно-правовое и военное давление на Российскую Федерацию в целях снижения эффективности ее морской деятельности в Мировом океане, ослабления ее контроля над Северным морским путем - исторически сложившейся национальной транспортной коммуникацией Российской Федерации".

Кроме того, Москву беспокоят "увеличение масштабов международного терроризма, пиратства, браконьерства, незаконных перевозок морским транспортом оружия, наркотических средств, психотропных веществ, а также химических веществ и радиоактивных материалов; наличие очагов и эскалация вооруженных конфликтов на территориях, имеющих стратегическое значение для Российской Федерации и ее союзников, а также на территориях государств, имеющих выход к Мировому океану".

"Для обеспечения влияния на военно-политическую обстановку в мире и защиты своих интересов Российская Федерация реализует бесспорное право на военно-морское присутствие в Мировом океане, руководствуясь принципами и нормами международного права", - подчеркивается в документе.

Неблагоприятный прогноз

"В период до 2030 года в мире прогнозируется нестабильная военно-политическая обстановка, характеризующаяся усилением глобальной конкуренции, соперничеством мировых центров силы, неустойчивостью политических и экономических процессов, происходящих на фоне осложнения международных отношений и активизации транснациональных террористических группировок", - отмечается в Основах госполитики.

СПЕЦПРОЕКТ

Тихоокеанский флот России

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе

В документе перечисляются три "непосредственные военные угрозы национальной безопасности РФ", которые могут возникнуть "с учетом негативных изменений международной обстановки в Мировом океане". Это - "резкое обострение военно-политической обстановки (межгосударственных отношений) и создание условий для применения военной силы в районах Мирового океана, имеющих стратегическое значение для обеспечения национальных интересов Российской Федерации; развертывание (наращивание) иностранными государствами в прилегающих к территории Российской Федерации акваториях морей и океанов стратегических неядерных систем высокоточного оружия морского базирования, а также систем противоракетной обороны морского базирования; применение рядом государств военной силы в нарушение Устава Организации Объединенных Наций и других норм международного права, угрожающее национальным интересам Российской Федерации".

Объяснение необходимости присутствия РФ

СПЕЦПРОЕКТ

Черноморский флот России

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Черном море

Необходимость военно-морского присутствия Российской Федерации в стратегически важных и других районах Мирового океана в документе определяется исходя из нескольких опасностей. Среди них называются "усиливающееся стремление ряда государств к обладанию источниками углеводородных ресурсов на Ближнем Востоке, в Арктике и в бассейне Каспийского моря; негативное воздействие на международную обстановку ситуации в Сирийской Арабской Республике, Республике Ирак, Исламской Республике Афганистан, конфликтов на Ближнем и Среднем Востоке, в ряде стран Южной Азии и Африки; возможность обострения существующих и возникновения новых межгосударственных конфликтов в любом районе Мирового океана". Москву также беспокоят "рост пиратской активности в Гвинейском заливе, а также в акваториях Индийскою и Тихого океанов; возможность оказания иностранными государствами противодействия осуществлению Российской Федерацией экономической деятельности и проведению научных исследований в Мировом океане".

Великая морская держава

"Российская Федерация по-прежнему сохраняет статус великой морской державы, морской потенциал которой обеспечивает реализацию и защиту ее национальных интересов в любом районе Мирового океана, является важным фактором международной стабильности и стратегическою сдерживания и позволяет проводить независимую национальную морскую политику в качестве равноправного участника международной морской деятельности", - подчеркивается в Основах госполитики.

СПЕЦПРОЕКТ

Балтийский флот России

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Балтийском море

В документе поясняется, что "военно-морская деятельность является составной частью (видом) военной деятельности государства, осуществляемой в Мировом океане в целях предотвращения агрессии против Российской Федерации и в целях реализации ее национальных интересов, и относится к категории высших государственных приоритетов".

Для обеспечения своих национальных интересов РФ "определяет стратегически важные и другие районы Мирового океана, в которых ее военно-морское присутствие осуществляется на постоянной или периодической основе".

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