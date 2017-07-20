Основы госполитики: ключевые элементы оружия ВМФ должны быть отечественными

ВТБ24 выплатил вкладчикам банка "Югра" 10 млрд рублей за первый деньЭкономика и бизнес 20 июля, 19:42
Власти штата Орегон вводят акцизный налог на велосипедыСоциальная ответственность 20 июля, 19:35
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе с ветром в МосквеОбщество 20 июля, 19:34
В США одобрили строительство сверхскоростного тоннеля Маска из Нью-Йорка в ВашингтонНаука 20 июля, 19:23
О чем просят паломники, прибывшие в Санкт-Петербург поклониться Николаю ЧудотворцуОбщество 20 июля, 19:21
В мире образовалось 6,3 млрд тонн пластиковых отходовСоциальная ответственность 20 июля, 19:21
МВФ приостановил переговоры с Белоруссией по выделению кредитаЭкономика и бизнес 20 июля, 19:16
Путин заверил, что обратит внимание на угрозу для Самурского леса в ДагестанеОбщество 20 июля, 19:13
Путин считает возможным рассмотреть вопрос о создании миграционного кодекса РФОбщество 20 июля, 19:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Разработка и производство ключевых элементов оружия и техники Военно-морского флота должны быть полностью переведены на отечественную базу. Такая задача обозначена в Основах государственной политики в области военно-морской деятельности до 2030 года, утвержденных указом президента РФ Владимира Путина. "Полный перевод цикла разработки и производства ключевых элементов вооружения и военной техники в интересах Военно-морского флота на российскую научно-промышленную базу", - гласит одна из задач.
Среди других задач указаны формирование механизма регулирования торгового мореплавания и контроля за ним в целях противодействия международному терроризму, пиратству, нелегальной миграции, перевозкам морским транспортом наркотических средств, психотропных веществ, химических веществ и радиоактивных материалов, оружия. Кроме того, надлежит обеспечить в соответствии с принципами и нормами международного права гарантированный доступ РФ к пространствам Мирового океана, его водным, топливно-энергетическим, биологическим ресурсам, недопущение дискриминационных действий со стороны отдельных государств или военно-политических блоков в отношении Российской Федерации и ее союзников.
Также поставлена задача по развитию кораблестроительного комплекса в целях модернизации промышленного производства и обновления производственно-технологической базы РФ.
К основным целям госполитики документ относит поддержание военно-морского потенциала на уровне, обеспечивающем гарантированное сдерживание агрессии против РФ с океанских и морских направлений и возможность нанесения неприемлемого ущерба любому потенциальному противнику. Кроме того, необходимо поддержание стратегической стабильности и международного правопорядка в Мировом океане, в том числе путем эффективного использования Военно-морскою флота в качестве одного из основных инструментов внешнеполитической деятельности России.
Среди целей госполитики названо и обеспечение благоприятных условий для освоения и рационального использования природных ресурсов Мирового океана в интересах социально-экономического развития страны.