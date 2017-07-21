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На Балтике начинаются российско-китайские учения "Морское взаимодействие - 2017"

Армия и ОПК
21 июля, 0:56 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 21, июля. /ТАСС

От ВМФ России в учениях задействованы корветы нового поколения проекта 20380 "Стерегущий" и "Бойкий"

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КАЛИНИНГРАД, 21 июля. /ТАСС/. Первый этап двусторонних российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие - 2017" начинается в пятницу на Балтике, сообщил ТАСС официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов.

"Первый этап российско-китайских военно-морских маневров "Морское взаимодействие - 2017" пройдет с 21 по 28 июля. Он состоит из двух фаз - береговой, с 21 по 24 июля, и активной морской, с 25 по 28 июля", - рассказал он.

Утром в главной военно-морской базе флота - городе Балтийске Калининградской области - пройдет торжественная встреча отряда кораблей китайских ВМС в составе эсминца "Хэфэй", фрегата "Юньчэн" и судна обеспечения "Ломаху".

"В истории отношений России и Китая это первый визит кораблей ВМС этой страны в Балтийск", - подчеркнул Мартов.

От ВМФ России в учениях задействованы корветы нового поколения проекта 20380 "Стерегущий" и "Бойкий", спасательный буксир, а также корабельные многоцелевые вертолеты Ка-27, тактические фронтовые бомбардировщики Су-24 и военно-транспортные самолеты Ан-26.

"Руководство с российской стороны на маневрах представляет заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков, с китайской - заместитель командующего ВМС НОАК вице-адмирал Тянь Чжун", - отметил Мартов, добавив, что официальным языком учений утвержден русский язык.

Согласно плану активной фазы учений, российские и китайские военные моряки и морская авиация отработают в акватории Балтийского моря вопросы по организации противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны, а также освободят условно захваченное пиратами судно и проведут поисково-спасательную операцию по оказанию помощи терпящему бедствие кораблю. Кроме того, моряки выполнят боевые стрельбы по надводным и воздушным целям.

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