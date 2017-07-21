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МАКС-2017, день четвертый. Видеотрансляция

Армия и ОПК
21 июля, 10:58 UTC+3

Пятница на авиасалоне - первый день массового посещения

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Трансляция Ruptly

На аэродроме Раменское в городе Жуковский с 18 по 23 июля проходит XIII Международный авиационно-космический салон (МАКС-2017).

Пятница - четвертый день работы выставки и первый день массового посещения, когда на площадках салона могут побывать все желающие.

В демонстрационной программе полетов принимают участие пилотажные группы "Соколы России", "Стрижи", Русские витязи", "Русь", "Первый полет" и др. Подготовлена обширная деловая программа.

Кроме того, в пятницу на авиасалоне состоится День студента, также подготовлены детские программы.

Часы работы салона - с 10.00 до 18.00.

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