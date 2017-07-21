Источник: в России создадут беспилотный вертолет для артиллерийской разведки

ЖУКОВСКИЙ, 21 июля. /ТАСС/. Разработка радиолокационного комплекса с беспилотным летательным аппаратом вертолетного типа для артиллерийской разведки вскоре начнется в России. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Главная цель - создать радиолокационный комплекс разведки на платформе беспилотного летательного аппарата вертолетного типа, который позволит отслеживать движущиеся и неподвижные цели. В ближайшее время начнется его разработка", - сказал собеседник агентства в ходе авиасалона МАКС-2017.

По его словам, комплекс будет применяться артиллерийскими подразделениями тактического звена для обнаружения складов с боеприпасами, ракетных комплексов, танковых и других механизированных подразделений в районах сосредоточения. "По нашей оценке, комплекс будет способен отслеживать не менее 50 наземных целей, передавать данные на пункты управления, а также работать днем, ночью и в ограниченно сложных метеоусловиях", - уточнил источник.

Главный редактор журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов, комментируя решение о создании комплекса, выразил мнение, что выполнение задач обнаружения наземных целей может осуществляться более эффективно с применением комплексных систем разведки и наблюдения, включающих не только оптико-электронные, но и радиолокационные средства.

"Это обстоятельство в том числе обусловливает интерес военных заказчиков к оснащению подобной аппаратурой перспективных систем БЛА, которые за последние годы стали одним из приоритетных направлений развития военной техники", - сказал Федутинов ТАСС.

Он напомнил, что в России уже предпринимались попытки оснащения беспилотных вертолетов радиолокационными системами. "Для этих целей, в частности, пытались использовать беспилотники зарубежного производства - австрийский Camcopter S-100 разработки компании Schiebel и белорусский InSKY разработки компании Indela", - пояснил эксперт.