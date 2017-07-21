РКК "Энергия" предложила создать установку дистанционного заряжания беспилотников в полете

ЖУКОВСКИЙ, 21 июля. /ТАСС/. РКК "Энергия" предлагает дистанционно заряжать беспилотники с помощью лазерного излучения, свидетельствуют материалы корпорации, распространенные на авиакосмическом салоне МАКС-2017.

СПЕЦПРОЕКТ Воздушные акробаты МАКС-2017 ТАСС рассказывает о пилотажных группах, участвующих в летной программе авиасалона

В документах говорится о "создании установки дистанционного энергоснабжения для поддержания беспилотного летательного аппарата в воздухе в течение 24 часов в сутки".

За основу такой технологии предлагается взять исследования по беспроводной передаче энергии лазерным излучением. Подобный эксперимент ранее уже проводился корпорацией.

Дальность передачи энергии составляет 1 км, передаваемая мощность - 200-1000 Вт.

Проект подготовлен комитетом инновационных проектов молодежи РКК "Энергия".