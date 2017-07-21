Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РКК "Энергия" предложила создать установку дистанционного заряжания беспилотников в полете

Армия и ОПК
21 июля, 13:44 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ ЖУКОВСКИЙ 21, июля. /ТАСС

За основу предлагается взять исследования по беспроводной передаче энергии лазерным излучением

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЖУКОВСКИЙ, 21 июля. /ТАСС/. РКК "Энергия" предлагает дистанционно заряжать беспилотники с помощью лазерного излучения, свидетельствуют материалы корпорации, распространенные на авиакосмическом салоне МАКС-2017.

СПЕЦПРОЕКТ

Воздушные акробаты МАКС-2017

ТАСС рассказывает о пилотажных группах, участвующих в летной программе авиасалона

В документах говорится о "создании установки дистанционного энергоснабжения для поддержания беспилотного летательного аппарата в воздухе в течение 24 часов в сутки".

За основу такой технологии предлагается взять исследования по беспроводной передаче энергии лазерным излучением. Подобный эксперимент ранее уже проводился корпорацией.

Дальность передачи энергии составляет 1 км, передаваемая мощность - 200-1000 Вт.

Проект подготовлен комитетом инновационных проектов молодежи РКК "Энергия".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
МАКС-2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Северный флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7
2
Сильные дожди с грозой в Москве продлятся до вечера пятницы
3
Песков назвал удачной уловкой продажу за €1 млн часов, якобы принадлежавших Путину
4
Прощай, оружие: что означает отказ США от программы ЦРУ по вооружению оппозиции в Сирии
5
Минобрнауки не планирует сдвигать начало учебного года на 1 октября
6
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
7
Siemens прекратит поставки энергооборудования по госзаказам в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама