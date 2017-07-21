РКК "Энергия" предложила создать установку дистанционного заряжания беспилотников в полете

Умер актер Клод РишКультура 21 июля, 13:53
Москва стала лауреатом международной премии за развитие транспортной инфраструктурыОбщество 21 июля, 13:43
Сергей Жвачкин подал документы на регистрацию на выборах губернатора Томской областиСибирь 21 июля, 13:40
"Швабе" продемонстрировал на МАКС-2017 возможности SWIR-камерыЭкономика и бизнес 21 июля, 13:37
Боксер Алоян считает честью провести бой на Красной площадиСпорт 21 июля, 13:33
Российские синхронистки завоевали золото ЧМ в произвольной программе группСпорт 21 июля, 13:23
Итоги работы Госдумы за весеннюю сессию 2017 г. ДосьеБиографии и справки 21 июля, 13:21
CAS отклонил апелляцию бывшего футболиста ЦСКА Романа ЕременкоСпорт 21 июля, 13:19
Газон на брусчатке: как Красная площадь принимала спортивные соревнованияСпорт 21 июля, 13:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЖУКОВСКИЙ, 21 июля. /ТАСС/. РКК "Энергия" предлагает дистанционно заряжать беспилотники с помощью лазерного излучения, свидетельствуют материалы корпорации, распространенные на авиакосмическом салоне МАКС-2017.
В документах говорится о "создании установки дистанционного энергоснабжения для поддержания беспилотного летательного аппарата в воздухе в течение 24 часов в сутки".
За основу такой технологии предлагается взять исследования по беспроводной передаче энергии лазерным излучением. Подобный эксперимент ранее уже проводился корпорацией.
Дальность передачи энергии составляет 1 км, передаваемая мощность - 200-1000 Вт.
Проект подготовлен комитетом инновационных проектов молодежи РКК "Энергия".