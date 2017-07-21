Базовый тральщик Кольской флотилии примет участие в юбилее Соловецкой школы юнг

ТАСС, 21 июля. Базовый тральщик Кольской флотилии "Соловецкий юнга" примет участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Соловецкой школы юнг. Об этом сообщил в пятницу журналистам начальник пресс-службы Северного флота, капитан первого ранга Вадим Серга.

"Тральщик "Соловецкий юнга" начал переход в Белое море для участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Соловецкой школы юнг. Он примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Соловецкой школы юнг. Переход тральщика Баренцевым и Белым морями продлится несколько дней", - сказал Серга.

В Беломорской военно-морской базе тральщик примет на борт командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова и губернатора Архангельской области Игоря Орлова, затем отправится в назначенную точку Белого моря, где состоится встреча "Соловецкого юнги" с теплоходом "Александр Шабалин", на котором на Соловецкие острова следуют ветераны школы юнг и юнармейцы из Карелии. В море пройдет церемония возложения венков на воду.

"Основные мероприятия празднования 75-летия Соловецкой школы юнг запланированы на 25 июля. Помимо ветеранов школы юнг, в них примут участие командование и военнослужащие Северного флота - Беломорской военно-морской базы, подразделений сухопутных и береговых войск, творческие коллективы. На Соловецком рейде во время праздничных мероприятий будут находиться корабли Северного флота - базовый тральщик "Соловецкий юнга" и малые противолодочные корабли "Онега" и "Нарьян-Мар", - добавил Серга.