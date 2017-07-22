Каким стал МАКС-2017 для российской оборонки и бизнеса

В подмосковном Жуковском завершилась деловая программа XIII Международного авиационно-космического салона (МАКС-2017). По данным Рособоронэкспорта, были проведены переговоры с более чем 50 иностранными делегациями, по результатам которых подписаны 15 контрактов и соглашений о сотрудничестве. Было проведено более 50 презентаций для делегаций из 20 стран. Свою продукцию представили более 650 российских и зарубежных компаний.

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что проведение этого авиасалона будет способствовать развитию кооперации в авиаотрасли, а также продвижению российской продукции на международные рынки. На открытии салона он подчеркнул, что в последние годы аэрокосмическому комплексу была оказана весомая поддержка, была проведена серьезная модернизация мощностей, сейчас реализуются проекты по созданию новой конкурентоспособной гражданской техники.

Путин упомянул вертолет Ка-62 и магистральный лайнер МС-21, отметил величайшие достижения таких выдающихся конструкторов, как Королев, Поликарпов, Сухой, Туполев, Ильюшин. "Наша сегодняшняя задача — продолжать заложенные ими традиции", — заключил он.

Sukhoi Superjet 100

В присутствии Владимира Путина подписан твердый контракт на поставку 20 лайнеров Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) авиакомпании "Аэрофлот — российские авиалинии". Согласно контракту, будет поставлено 20 воздушных судов, парк "Аэрофлота" увеличится до 50 лайнеров типа SSJ100. Лайнеры будут иметь салон с двухклассной компоновкой: 12 мест бизнес-класса и 75 мест экономического класса.

Авиакомпания "Азимут", рассчитывающая стать крупнейшим перевозчиком юга России, подписала соглашение о намерениях покупки четырех самолетов Sukhoi Superjet 100 со сроками получения в 2021–2022 годах.

Глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что корпорация предлагает военным SSJ100 на замену транспортным самолетам Ту-134 и Ан-148 Минобороны.

МС-21

Компания "Ильюшин Финанс Ко." (ИФК) заключила контракт на поставку 16 новейших магистральных самолетов МС-21 авиакомпании Red Wings. Поставки состоятся в период с 2019 по 2022 год. Лайнеры будут передаваться на условиях лизинга сроком на 12 лет. Четыре самолета будут оснащены двигателями ПД-14 производства ОДК.

Еще одним получателем МС-21 станет авиакомпания "ВИМ-авиа". Заключено соглашение о намерениях передачи 15 машин в лизинг сроком на 12 лет. Поставки ожидаются с 2021 по 2024 год. Самолеты получат салон в одноклассной компоновке на 211 кресел.

Кроме того, рамочное соглашение на поставку трех МС-21 с опционом на поставку еще трех самолетов ИФК подписала с авиакомпанией "Алроса", которая в настоящее время эксплуатирует лайнеры Boeing 737 и Ту-154. Начало поставок запланировано на 2023 год.

Авиакомпания "Ангара", эксплуатирующая самолеты Ан-148 отечественного производства, приняла решение расширить парк, приобретя три МС-21-300.

Ил-114-300

Подписано соглашение о намерениях между Государственной транспортной лизинговой компанией и АО "Гражданские самолеты Сухого" (входит в ОАК). Согласно документу, компания приобретет до 50 региональных самолетов Ил-114-300. Предварительный договор поставки будет согласован до конца 2017 года.

Холдинг "Вертолеты России" подписал ряд соглашений и контрактов на поставку авиатехники. Государственная транспортная лизинговая компания заключила с авиапроизводителем соглашение о поставке 30 вертолетов, включая 12 Ми-8АМТ, шесть Ми-8МТВ-1 и 12 "Ансат". Срок выполнения заказа — 2018 год. Еще одно соглашение предусматривает поставку в 2018 году компании "Русские вертолетные системы" двух вертолетов "Ансат" в медицинском исполнении.

Портфель заказов на современные российские вертолеты пополнится и за счет покупателей из Китая. Согласно подписанным соглашениям, United Helicopters получит пять легких вертолетов "Ансат" в медицинской комплектации, три Ми-171 в транспортном исполнении и два пожарных Ка-32А11ВС. Заказ будет исполнен в 2017–2018 годах. Также в следующем году Россия поставит Китаю еще четыре вертолета Ми-171Е (экспортный вариант военно-транспортного Ми-171Ш).

На МАКС-2017 глава делегации компании "Рособоронэкспорт" Сергей Ладыгин сообщил, что возможность закупки в РФ дополнительной партии вертолетов типа Ми-17 рассматривает Мексика. По его словам, "вертолеты этого типа активно используются в мексиканских силовых структурах — Министерстве национальной обороны, Министерстве морского флота и национальной полиции". Также большой интерес у мексиканских партнеров вызывают вертолеты Ка-226 и "Ансат", а в случае заинтересованности российскими боевыми вертолетами, в том числе Ми-35 или Ми-28НЭ, Рособоронэкспорт готов поставить их в эту страну.

Минобороны РФ планирует купить до 2020 года 15 многоцелевых вертолетов Ми-38. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов. Ранее сообщалось, что заключен контракт на поставку двух таких машин в 2018 и 2019 годах соответственно.

Холдинг "Вертолеты России" и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, обе компании входят в Ростех) заключили генеральное соглашение, определяющее объемы поставок произведенных ОДК вертолетных двигателей на ближайшие пять лет на сумму более 75 млрд рублей. Поставляться будут российские двигатели ВК-2500, в том числе последняя модификация ВК-2500П/ПС, а также ТВ7-117В.

Ранее ОДК в рамках реализации программы импортозамещения обеспечила постановку на производство в России двигателя ВК-2500, предназначенного для большинства вертолетов "Ми" и "Ка". До этого в страну поставлялись вертолетные двигатели, производившиеся на Украине, а также мотокомплекты для финальной сборки. Сегодня ОДК наращивает темпы изготовления двигателей ВК-2500 с учетом нужд государственного заказчика, а также экспортных поставок. Двигатели ВК-2500 собираются полностью из российских комплектующих. К 2023 году планируется создать принципиально новый турбовальный двигатель ВК-2500М.

Кроме того, на МАКС-2017 китайской стороной был заключен контракт на поставку четырех двигателей ВК-2500, которые могут быть установлены на вертолеты Ми-17.

На авиасалоне глава делегации компании "Рособоронэкспорт" Сергей Ладыгин сообщил, что число задач, выполняемых ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), к 2025 году вырастет с 3% до 60%. Он также сообщил, что, по оценкам некоторых экспертов, беспилотная авиационная система "Орион-Э", которую компания будет продвигать на мировой рынок, имеет потенциал для установки на нее комплекса вооружений.

Главком ВКС РФ Виктор Бондарев рассказал на МАКС-2017, что в России создают ударные беспилотники, позволяющие завоевывать господство в воздушном пространстве. "Весь мир идет по пути развития беспилотной авиации, в частности ударной авиации. Мы не имеем права отставать, поэтому мы аналогичным образом выполняем определенную работу в этом направлении. В будущем оператор будет сидеть на земле и владеть небом", — сказал он.

Стало также известно, что в 2020-х годах в России появятся гиперзвуковые беспилотные летательные аппараты. По словам генерального директора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Бориса Обносова, "в этом направлении работа идет, в двигателях идет серьезная работа, по материалам, по системам".

Второе направление — когда происходит длительное управление полетом на гиперзвуковых скоростях. Решить эту задачу даже на низких гиперзвуковых скоростях в шесть-семь махов очень сложно. Я думаю, что в 2020 годы это будет серьезное освоение гиперзвуковых скоростей с точки зрения беспилотных летательных аппаратов Борис Обносов глава КТРВ

Группа "Кронштадт" планирует создать тяжелые беспилотники массой 5 и 7 тонн, в том числе вертикального взлета. Пятитонный беспилотник является проектом под условным наименованием "Фрегат" и представляет собой конвертоплан очень лаконичной схемы. А семитонный беспилотник вертикального взлета сможет нести нагрузку до 1,5 тонн и базироваться в Арктике.

Холдинг "Вертолеты России" на МАКС-2017 заключил с концерном радиостроения "Вега" меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, предполагающий совместную разработку комплексов с беспилотными летательными аппаратами. Новые комплексы будут создаваться на основе инновационных решений в области вертолетостроения и робототехники, радиолокации и высокопроизводительных защищенных средств управления, приема, обработки и передачи информации.

До конца этого года планируется завершить работы над созданием корректируемой авиабомбы КАБ-250 с лазерной головкой самонаведения. Она предназначена для поражения различной техники, укреплений, складов, элементов инфраструктуры и других объектов противника. За счет использования лазерной системы наведения бомба имеет высокую точность попадания.

Также на МАКС-2017 стало известно, что через несколько лет в России появятся ракеты с элементами искусственного интеллекта.

Мы видели этот пример, и когда американцы применили в Сирии... когда можно перенаправлять (ракеты. — Прим. ТАСС) на цели. В этом направлении работы ведутся, это очень серьезная область, где требуются фундаментальные исследования. На сегодняшний момент определенные успехи есть, но до конкретики мы еще поработаем несколько лет Борис Обносов глава КТРВ

Обносов также отметил, что КТРВ планирует к 2020 году создать высокоточную крылатую ракету с дальностью 1000 км и точностью в несколько метров. По его словам, нельзя одной ракетой покрыть все цели. "В этом направлении работы ведется новая линейка изделий, есть до 200, до 400, до 600, до 1000 км изделия. В ряде случаев неэффективно покрывать большую дальность", — объяснил гендиректор корпорации необходимость создания целой линейки ракет.

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что Минобороны обсуждает с авиастроителями создание перспективного самолета с вертикальным взлетом и посадкой для будущего авианесущего крейсера. Истребитель станет развитием линии самолетов с вертикальным взлетом фирмы "Яковлев".

На финише ГПВ [госпрограммы вооружений] 2018–2025 — начало строительства нового авианесущего крейсера, и, конечно, к тому времени подойдет новое поколение авиационной техники. Сегодня самолеты Су-33 и МиГ-29 являются основой для авианесущих кораблей, в частности "Адмирала Кузнецова". Мы обсуждаем это с нашими авиастроителями — создание перспективного самолета укороченного взлета и посадки, возможно, вертикального взлета и посадки Юрий Борисов замминистра обороны РФ

Главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев сообщил, что завершен первый этап государственных испытаний истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) и в ближайшее время начнутся их второй этап и изготовление установочной партии самолетов. Установочная партия этих самолетов будет состоять из 12 машин и начнет поставляться в 2019 году.

Главком также сообщил, что в будущем на истребителях Су-35 сможет выступать авиагруппа высшего пилотажа "Русские витязи". Пока пилоты прекрасно осваивают Су-30СМ и показывают на нем эффектный групповой и одиночный пилотаж.

Россия и Казахстан договорились вместе продвигать новый истребитель МиГ-35 на территории Казахстана.

Подписано соглашение о продвижении самолета МиГ-35 на территории Казахстана и о создании сервисных и производственных центров по локализации агрегатов и узлов самолета МиГ-35. Мы считаем, что только с такой помощью мы можем продвигать наш самолет, поэтому благодарю наших партнеров из "Казахстан инжиниринг", с которыми будем проводить такие работы Илья Тарасенко генеральный директор РСК "МиГ"

Также в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили ТАСС, что Казахстан хочет приобрести у России еще 12 самолетов Су-30СМ. Первые два были поставлены в 2016 году.

Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что второй этап разработки российско-индийского истребителя пятого поколения (FGFA) будет завершен в ближайшее время. Соглашение об этом проекте было подписано в 2007 году.

Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В сдвигается на 2018 год, а запуск в серию планируется на 2019 год. Задержка связана с проблемами переходного периода, которые возникли в документообороте "двух эпох": часть документации была в бумажном виде, часть — в цифровом.

Стало известно, что концерн ВКО "Алмаз-Антей" завершает испытания высотной противоракеты для новейшей системы ПВО С-500.

СПЕЦПРОЕКТ Триумф “Ворчуна” ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

По словам заместителя гендиректора концерна Вячеслава Дзиркална, в настоящее время отдельные элементы новой зенитной ракетной системы успешно прошли основную часть испытаний и в целом работы идут по графику, согласованному с Минобороны России. Передача С-500 намечена на 2020 год.

Также в ближайшее время завершатся испытания трех новых ракет с активными головками самонаведения для зенитной ракетной системы С-350 "Витязь" и морских комплексов ПВО. Морской зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут" имеет также три типа ракет: малой, средней и промежуточной дальности, и они унифицированы с С-350.

Эти ракеты являются ракетами нового поколения с очень высокими маневренными характеристиками для поражения всего спектра атакующих объектов Вячеслав Дзиркалн заместитель гендиректора концерна ВКО "Алмаз-Антей"

В настоящее время полный комплекс "Полимент-Редут" развернут на головном фрегате ВМФ "Адмирал Горшков", но также элементы комплекса — пусковые установки, локационные средства и системы управления — имеются на нескольких корветах.

Система С-350 "Витязь" — зенитный ракетный комплекс средней дальности, разрабатываемый в интересах войсковой ПВО.

Кстати, экспортный объем продукции военного назначения "Алмаз-Антея" в 2016 году вырос в 2,5 раза, несмотря на международные санкции. Как подчеркнул гендиректор концерна Ян Новиков, "этот показатель стал рекордным за все время существования холдинга".

Пермский край получит 8 млрд рублей из федерального бюджета на развитие двигателестроения. По словам врио главы региона Максима Решетникова, федеральный бюджет вложит эти средства до 2021 года. "Проект предполагает комплексное развитие территории. Производственная площадка формируется за счет средств федерального бюджета, создается новое производство, рассчитанное на 20–30 лет вперед. Мы реконструируем дорогу Пермь — Новые Ляды, решаем вопрос по строительству жилья и социальной инфраструктуры", — сказал он.

Технополис "Новый Звездный" — это инновационный территориальный кластер ракетного двигателестроения, расположенный в пермском микрорайоне Новые Ляды. Ключевым проектом кластера является реконструкция и техническое перевооружение производства для серийного изготовления агрегатов двигателя РД-191 российских ракет-носителей "Ангара".

На салоне стало известно, что РКК "Энергия" разработала новую схему осуществления пилотируемой экспедиции на Луну, которая требует двух пусков сверхтяжелой ракеты и одного пуска ракеты среднего класса "Союз-5". Проект подготовлен Комитетом инновационных проектов молодежи РКК "Энергия" в рамках программы поиска альтернативных путей осуществления пилотируемых экспедиций на Луну.

Ранее сообщалось, что российская пилотируемая миссия к Луне предполагала использование четырех ракет семейства "Ангара". Однако из-за отмены строительства второго стартового стола для "Ангары" на космодроме Восточный от данной схемы пришлось отказаться.

Роман Азанов

СПЕЦПРОЕКТ Воздушные акробаты МАКС-2017 ТАСС рассказывает о пилотажных группах, участвующих в летной программе авиасалона