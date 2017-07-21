Почти 86 тыс. человек посетили за день Международный авивиасалон в Жуковском

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Международный авиационно-космический салон МАКС-2017 в четвертый день работы посетили около 86 тысяч человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

"21 июля 13-й международный авиационно-космический салон МАКС-2017 посетило 85,7 тыс. человек. Для охраны общественного порядка и безопасности на территории выставки были задействованы сотрудники полиции, а также военнослужащие Росгвардии России", - сказал собеседник агентства.

По его словам, нарушений на территории выставки не допущено.