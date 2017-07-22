Команды из России, Белоруссии, Ирана и Египта прибыли в КНР на армейский конкурс

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МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Команды из России, Белоруссии, Египта и Ирана прибыли в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая для участия в международном конкурсе "Безопасная среда" в рамках Армейских международных игр 2017 года (АрМИ-2017). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В соревнованиях примут участие команды от пяти армий мира, включая принимающую сторону, говорится в пресс-релизе. Иран впервые примет участие в состязаниях экипажей РХБ-разведки. Отмечается, что в прошлом году иранская делегация присутствовала на конкурсе лишь в качестве наблюдателя.
Отдельные конкурсы Международных армейских игр проходят в Китае впервые. Состязания "Безопасная среда" состоятся на полигоне министерства обороны КНР "Корла" в одноименном городском уезде.
В Китае отмечают большой масштаб мероприятия. "В этом году состязания приобрели небывалый размах. В соревнованиях примут участие военнослужащие из стран Азии, Африки, Европы, Южной Америки", - отметил представитель китайской делегации полковник Ли Пайчин.
АрМИ-2017 пройдет с 29 июля по 12 августа на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней.