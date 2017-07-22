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Военнослужащие НОАК доставили технику для участия в играх "АРМИ-2017"

Армия и ОПК
22 июля, 5:52 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 22, июля. /ТАСС

Китайские сухопутные войска на территории РФ примут участие в четырех видах соревнований: "Танковый биатлон", "Отличники войсковой разведки", "Эльбрусское кольцо" и "Рембат"

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ПЕКИН, 22 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК), участники Международных армейских игр (АрМИ-2017), завершили процесс доставки техники и снаряжения к местам проведения соревнований. Об этом говорится в обнародованном в субботу сообщении министерства обороны КНР.

"Последняя из сухопутных команд НОАК, принимающих участие в АрМИ-2017, 21 июля прибыла в пункт назначения. К настоящему моменту все четыре сухопутных отряда Китая завершили доставку оборудования", - говорится в сообщении.

В этом году, отмечается в документе, доставка военнослужащих и техники проводилась двумя способами - железной дорогой и авиатранспортом. При этом самый протяженный маршрут составил 14 тыс. км. Сообщается, что сухопутные войска НОАК на территории РФ примут участие в четырех видах соревнований: "Танковый биатлон", "Отличники войсковой разведки", "Эльбрусское кольцо" и "Рембат".

Команды из 28 стран и наблюдатели из семи государств подтвердили участие в Армейских международных играх этого года. АрМИ-2017 в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний. Основным отличием соревнований этого года станет значительное расширение количества военных специалистов, соревнующихся в профессиональном мастерстве.

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