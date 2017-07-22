Главком ВКС: ПАК ФА дает пилоту практически неограниченные возможности

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 22 июля. /ТАСС/. Российский истребитель пятого поколения ПАК ФА (Т-50) дает летчику практически неограниченные возможности в пилотировании и бою, заявил в беседе с журналистами в субботу главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.
"Пока я бы сказал, что физиологической границы для пилота ПАК ФА не существует. И по освоению, и по эксплуатации этого летательного аппарата", - отметил он.
Бондарев подчеркнул, что у Т-50 не только улучшены десятки различных параметров, таких как мощность двигателя, дальность полета или бомбовая нагрузка. "Конструкторы работают над тем, чтобы машина делала максимум за пилота", - сказал он.
ПАК ФА впервые поднялся в воздух в 2010 году. Опытно-конструкторские работы, как сообщалось ранее, должны завершиться в 2019 году, тогда же предполагается начать поставки этих самолетов в войска. Установочная партия, сообщал глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, будет состоять из 12 машин.