В России разрабатывают военные конвертопланы

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 22 июля. /ТАСС/. Конвертопланы и тяжелые беспилотники создаются в России в интересах военных, сообщил в субботу журналистам главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.
"Работы в России идут по всем направлениям - и малые, и средние, и большой беспилотник, и конвертопланы", - сказал он.
По словам генерала, в будущем беспилотники смогут встраиваться в единую систему управления и работать "стаей". Создание такой сетецентрической системы позволит значительно удешевить подготовку операторов беспилотников, отметил Бондарев.
"Беспилотная тематика развивается. Как бы там ни было, обучить летчика дороже, чем поставить на самолет хороший автопилот. Если уже сейчас оператор может управлять одним- двумя беспилотниками, то со временем, с развитием наземной составляющей он сможет управлять пятью, а то и десятью аппаратами, поэтому это будет еще дешевле", - сказал главком.
Сейчас конвертопланы стоят на вооружении американских военных, которые используют различные вариации V-22 Osprey. Сообщалось, что такие машины у США намерена закупить Япония.
На авиасалоне МАКС-2017, который проходит в подмосковном Жуковском, холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) впервые представил экспериментальный конвертоплан, наработки по которому планируется использовать в разработке машины с взлетной массой до двух тонн. Также сообщалось, что группа "Кронштадт" планирует создать тяжелые беспилотные конвертопланы.