Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В России разрабатывают военные конвертопланы

Армия и ОПК
22 июля, 9:31 UTC+3 область/ 22, июля. /ТАСС

По словам главкома ВКС Виктора Бондарева, в будущем беспилотники смогут встраиваться в единую систему управления и работать "стаей"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 22 июля. /ТАСС/. Конвертопланы и тяжелые беспилотники создаются в России в интересах военных, сообщил в субботу журналистам главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.

Смотрите также

РКК "Энергия" предложила создать установку дистанционного заряжания беспилотников в полете

Источник: в России создадут беспилотный вертолет для артиллерийской разведки

Рособоронэкспорт: ударные беспилотники к 2025 году будут решать 60% задач таких аппаратов

"Работы в России идут по всем направлениям - и малые, и средние, и большой беспилотник, и конвертопланы", - сказал он.

По словам генерала, в будущем беспилотники смогут встраиваться в единую систему управления и работать "стаей". Создание такой сетецентрической системы позволит значительно удешевить подготовку операторов беспилотников, отметил Бондарев.

"Беспилотная тематика развивается. Как бы там ни было, обучить летчика дороже, чем поставить на самолет хороший автопилот. Если уже сейчас оператор может управлять одним- двумя беспилотниками, то со временем, с развитием наземной составляющей он сможет управлять пятью, а то и десятью аппаратами, поэтому это будет еще дешевле", - сказал главком.

Сейчас конвертопланы стоят на вооружении американских военных, которые используют различные вариации V-22 Osprey. Сообщалось, что такие машины у США намерена закупить Япония.

На авиасалоне МАКС-2017, который проходит в подмосковном Жуковском, холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) впервые представил экспериментальный конвертоплан, наработки по которому планируется использовать в разработке машины с взлетной массой до двух тонн. Также сообщалось, что группа "Кронштадт" планирует создать тяжелые беспилотные конвертопланы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новая техника ВС РФ
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Северный флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медиаменеджер Демьян Кудрявцев лишен российского гражданства
2
Каким стал МАКС-2017 для российской оборонки и бизнеса
3
До 30 градусов может прогреться воздух в Москве на следующей неделе
4
Пытавшейся сорвать встречу Порошенко и Лукашенко активистке Femen грозит до 5 лет тюрьмы
5
Путин раскрыл свой псевдоним, которым пользовался в разведшколе
6
Группа Linkin Park отменила концертный тур после смерти вокалиста
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама