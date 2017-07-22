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Авиашоу МАКС-2017. День пятый. Видеотрансляция

Армия и ОПК
22 июля, 11:31 UTC+3

Выставка открыта для посетителей, выступление пилотажных групп завершится в 17.00 мск

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Трансляция Ruptly

В подмосковсновном Жуковском продолжается авиашоу МАКС-2017. Деловая программа выставки завершилась 21 июля и сейчас экспозиция открыта для посетителей. В небо поднимутся все пилотажные группы, кроме "Соколы России", воздушные суда АО "Вертолёты России" и гражданские и боевые воздушные суда ПАО "ОАК". Выступление продлится до 17.00 мск. 

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