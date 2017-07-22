Подписаны соглашения по работе зоны деэскалации "Восточная Гута" в Сирии

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МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Соглашения о порядке функционирования зоны деэскалации в Восточной Гуте в Сирии подписаны по итогам переговоров российских военных и сирийской оппозиции в Каире. Об этом сообщает в субботу Минобороны РФ.
"По результатам проведенных в Каире ([Арабская] Республика Египет) переговоров представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции при посредничестве египетской стороны, в развитие астанинских договоренностей подписаны соглашения по порядку функционирования зоны деэскалации "Восточная Гута" (Дамаск, Сирия). Данными документами определены границы зоны деэскалации, места развертывания и полномочия сил контроля деэскалации, а также маршруты доставки населению гуманитарной помощи и свободного прохода жителей", - говорится в сообщении военного ведомства.
"Первый гуманитарный конвой в зону деэскалации и вывоз раненых планируются в ближайшие дни", - уточнили в Минобороны.
Договоренность о создании зон деэскалации в Сирии была достигнута 4 мая по итогам международной встречи в Астане. Предполагается их формирование в четырех районах: в Идлибе, севернее Хомса, в Восточной Гуте и на юге арабской страны. По итогам российско-американского саммита в Гамбурге 7 июля было объявлено о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии - в районе Дераа, Эль-Кунейтры и Эс-Сувейды.