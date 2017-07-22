В Баку прибыли корабли ВМС Ирана и Казахстана для участия в играх "Кубок моря - 2017"

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БАКУ, 22 июля. /ТАСС/. Военные корабли Ирана и Казахстана прибыли в субботу в столицу Азербайджана для участия в международных состязаниях "Кубок моря - 2017". Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
"Для участия в международных состязаниях "Кубок моря - 2017", которое пройдет в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, 22 июля в Баку прибыли ракетные катера Paykan и Joshan ВМС Ирана и ракетно-артиллерийские корабли "Казахстан" и "Сарыарка", а также гидрографическое судно "Жайык" ВМС Казахстана", - говорится в сообщении.
В соревнованиях, которые будут проходить с 1 по 11 августа, примут участие военные корабли Азербайджана, России, Ирана и Казахстана. Экипажи кораблей стран-участниц будут состязаться в применении корабельного вооружения, борьбе за живучесть корабля, морской выучке и спасательной подготовке.