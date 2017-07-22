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Участники российско-китайских учений отработают элементы борьбы с терроризмом

Армия и ОПК
22 июля, 15:24 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 22, июля. /ТАСС

Замкомандующего ВМС Китая Тянь Чжун сказал, что на учениях военные РФ и КНР повысят уровень контактов и укрепят взаимодействие для вывода военно-морского сотрудничества двух стран на новый уровень

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ПЕКИН, 22 июля. /ТАСС/. Участники двусторонних российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие - 2017" сосредоточатся на отработке борьбы с террористической угрозой и усилий по оказанию экстренной помощи. Об этом в субботу заявил заместитель командующего ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вице-адмирал Тянь Чжун.

"Учения "Морское взаимодействие - 2017" являются реальными шагами, которые способствуют укреплению всеобъемлющих партнерских отношений стратегического сотрудничества России и Китая и углубляют сотрудничество армий наших стран, особенно военно-морских сил", - приводятся его слова на сайте Министерства обороны КНР. Он отметил, что учения "способствуют поддержанию обеими странами стабильности в мире и на региональном уровне".

"За последние шесть лет мы укрепили взаимное доверие, тактическое взаимодействие, постоянно расширяем области коммуникаций и добиваемся плодотворных результатов", - отметил Тянь Чжун.

"В этом году мы сосредоточимся на отработке борьбы с террористической угрозой и оказанием экстренной помощи, а также повысим уровень контактов и укрепим взаимодействие с целью вывода военно-морского сотрудничества наших стран на новый уровень", - добавил заместитель командующего ВМС НОАК.

В учениях с китайской стороны принимают участие корабли в составе эсминца "Хэфэй", фрегата "Юньчэн" и судна обеспечения "Ломаху". От ВМФ России в учениях задействованы корветы нового поколения проекта 20380 "Стерегущий" и "Бойкий", спасательный буксир, а также корабельные многоцелевые вертолеты Ка-27, тактические фронтовые бомбардировщики Су-24 и военно-транспортные самолеты Ан-26.

Согласно плану активной фазы учений, российские и китайские военные моряки и морская авиация отработают в акватории Балтийского моря вопросы по организации противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны, а также освободят условно захваченное пиратами судно и проведут поисково-спасательную операцию по оказанию помощи терпящему бедствие кораблю. Кроме того, моряки выполнят боевые стрельбы по надводным и воздушным целям.

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