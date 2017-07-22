Проекты гибридного двигателя для авиации и грузового экранолета представили на МАКС-2017

ЖУКОВСКИЙ, /Московская область/, 22 июля. /ТАСС/. Гибридная силовая установка для самолетов нового поколения, тяжелый транспортный экранолет, новые решения в авионике - эти и другие проекты были представлены на авиасалоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском предприятиями, входящими в Научно-исследовательский центр "Институт им. Н. Е. Жуковского".

Грузовой экранолет

Концепт-проект тяжелого транспортного экранолета, в котором сочетаются достоинства самолета и экраноплана, привез на МАКС Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ). Построенная по интегральной схеме машина, как ожидается, сможет базироваться на обычных аэродромах и перевозить грузы массой до 500 тонн со скоростью 500 км/ч на расстояние до 6 тысяч километров. Потолок в самолетном режиме составит 3 километра, тогда как режим экраноплана предусматривает полет на высоте от 3 до 12 метров, в качестве топлива планируется использовать сжиженный природный газ. Экипаж будет состоять всего из двух-трех человек.

"Мы сделали несколько вариантов, выбрали наиболее перспективный. Начнем "продувать" модель в 2018 году, исследовать ее прочность и прочие характеристики", - рассказали в ЦАГИ.

По этой тематике у института заключен контракт с Минпромторгом, рассчитанный до 2019 года. К 2020 году ученые должны разработать техническое задание на демонстратор с размахом крыла 23 метра и двигателями- имитаторами. На нем отработают системы управления и криогенную систему, необходимую для использования сжиженного природного газа. В случае успеха работ с демонстратором проект можно будет рекомендовать к реализации.

"Слон" на замену "Руслану"

Еще один необычный проект ЦАГИ - перспективный тяжелый транспортный самолет, который предлагается на замену одному из самых больших самолетов в мире - Ан-124 "Руслан".

Проект, получивший название "Слон", оптимизирован для коммерческих грузовых перевозок. Рассматриваются два варианта поперечного сечения грузовой кабины - 5,3 метра и 6,4 метра. Как ожидается, самолет будет оснащаться двигателями ПД-35 (то есть тягой 35 тонн), которые пока только разрабатываются - на МАКСе глава Ростеха Сергей Чемезов говорил, что "в лучшем случае" они появятся в 2020 году. Согласно проекту, "Слон" с ПД-35 сможет перевозить до 150 тонн груза более чем на 7 тысяч километров.

"Сейчас работы ведутся над концепт-проектом, к 2019 году мы должны "продуть" эту модель", - уточнили ТАСС в ЦАГИ.

Новый двигатель

В Центральном институте авиационного моторостроения им. П. И. Баранова (ЦИАМ) сейчас идет научно-исследовательская работа по силовым установкам для электрического самолета. На первом этапе ученые рассматривают вариант гибридной силовой установки, модель которой была показана на МАКС-2017.

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Гибридная силовая установка предполагает, что винт вращает электромотор, который может питаться как от аккумулятора, так и от генератора, установленного на валу газотурбинного или поршневого двигателя.

Электромотор, генератор и провода этой гибридной установки работают с использованием эффекта высокотемпературной сверхпроводимости. При создании электрооборудования применяется специальный материал, у которого при охлаждении жидким азотом (температура - минус 196 градусов по Цельсию) отсутствует сопротивление. Это позволяет добиться легкости и компактности, а также высокого КПД двигателя. При этом, отмечают разработчики, жидкий азот совершенно безопасен и дешев в эксплуатации.

"Конечная цель этой работы - летающая лаборатория с опытной гибридно-электрической силовой установкой мощностью 500 кВт. Сначала будут наземные испытания при разных температурах и давлении, а потом перейдем к созданию летающей лаборатории", - рассказал представитель ЦИАМ.

Перспективная авионика

Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС) показал на МАКСе достижения в создании комплекса бортового оборудования самолета МС-21 и перспективные разработки в области гражданской авиации.

В частности, на авиасалоне представлена новейшая версия универсального стенда прототипирования кабины воздушного судна, где можно моделировать работу с системами управления самолетом и опробовать предлагаемые решения. В состав оборудования полностью интегрированы системы синтезированного и улучшенного видения (генерирующие изображение пространства за пределами кабины с помощью камер, снимающих в разных диапазонах), системы индикации на лобовом стекле и навигации по аэродрому.

Впервые показали и приложения для планшета пилота - например, электронный бортовой журнал воздушного судна, который должен полностью заменить бумажные носители, которые используют сейчас экипаж и обслуживающий персонал.

Также ГосНИИАС впервые представил прототип отечественной операционной системы реального времени JetOS, которая обеспечивает кибербезопасность авиационной техники.