Руководство Минобороны проверило готовность Петербурга к параду в честь Дня ВМФ

ТАСС, 22 июля. Руководство российского военного ведомства проверило готовность объектов в Санкт-Петербурге к проведению военно-морского парада в честь Дня ВМФ. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Минобороны.

"Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, заместители министра обороны Николай Панков и Тимур Иванов по поручению главы военного ведомства [Сергея Шойгу] проверили готовность объектов Санкт-Петербурга и Кронштадта к проведению Главного военно-морского парада", - сказали в ведомстве.

В частности, проверяющие осмотрели реконструированные объекты Адмиралтейства, где располагается Главное командование ВМФ России, а также объекты на территории Кронштадтского порта.

"Главком ВМФ адмирал Виктор Королев доложил о готовности к проведению Главного военно-морского парада", - сообщили в Минобороны.

Также в ходе рабочей поездки в Петербург была проверена готовность клиники Военно-медицинской академии к началу работы в новом учебном году.

Военно-морской парад пройдет в акватории Невы 30 июля. Как ожидается, в нем примут участие около 40 боевых кораблей и подлодок, включая ракетные крейсера "Петр Великий" и "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", новейший фрегат "Адмирал Макаров", стратегическую атомную подводную лодку "Дмитрий Донской". Также предполагается привлечение 40 воздушных судов. Мероприятие будет транслироваться на шести больших экранах, которые установят, помимо прочего, на Сенатской, Биржевой и Дворцовой площадях.