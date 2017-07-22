Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Руководство Минобороны проверило готовность Петербурга к параду в честь Дня ВМФ

Армия и ОПК
22 июля, 18:03 UTC+3 ТАСС

В частности, проверяющие осмотрели реконструированные объекты Адмиралтейства, где располагается Главное командование ВМФ России, а также объекты на территории Кронштадтского порта

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 22 июля. Руководство российского военного ведомства проверило готовность объектов в Санкт-Петербурге к проведению военно-морского парада в честь Дня ВМФ. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Минобороны.

"Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, заместители министра обороны Николай Панков и Тимур Иванов по поручению главы военного ведомства [Сергея Шойгу] проверили готовность объектов Санкт-Петербурга и Кронштадта к проведению Главного военно-морского парада", - сказали в ведомстве.

Смотрите также

Чем гордится Военно-морской флот России

В частности, проверяющие осмотрели реконструированные объекты Адмиралтейства, где располагается Главное командование ВМФ России, а также объекты на территории Кронштадтского порта.

"Главком ВМФ адмирал Виктор Королев доложил о готовности к проведению Главного военно-морского парада", - сообщили в Минобороны.

Также в ходе рабочей поездки в Петербург была проверена готовность клиники Военно-медицинской академии к началу работы в новом учебном году.

Военно-морской парад пройдет в акватории Невы 30 июля. Как ожидается, в нем примут участие около 40 боевых кораблей и подлодок, включая ракетные крейсера "Петр Великий" и "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", новейший фрегат "Адмирал Макаров", стратегическую атомную подводную лодку "Дмитрий Донской". Также предполагается привлечение 40 воздушных судов. Мероприятие будет транслироваться на шести больших экранах, которые установят, помимо прочего, на Сенатской, Биржевой и Дворцовой площадях.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Северный флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пьяный водитель "Жигулей" врезался в группу детей в Красноярском крае
2
В России разрабатывают военные конвертопланы
3
Экологи обнаружили в Москве редких для России сирийских дятлов
4
Трехлетний ребенок попал под поезд в Воронеже
5
Главные контракты и заявления МАКС-2017
6
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
7
В Рязанской области более 70 человек разыскивают укусившую женщину цирковую обезьяну
Темы дня
Новости партнеров
Реклама