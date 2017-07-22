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МАКС-2017 в субботу посетили почти 174 тыс. человек

Армия и ОПК
22 июля, 22:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июля. /ТАСС

По данным ГУ МВД России по Московской области, нарушений в ходе авиасалона допущено не было

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Почти 174 тыс. человек посетили Международный авиационно-космический салон МАКС-2017 в подмосковном Жуковском в субботу, нарушений в ходе салона не допущено, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

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"В субботу МАКС-2017 посетило 173,7 тыс. человек", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, для охраны общественного порядка и безопасности на территории выставки были задействованы сотрудники полиции, а также военнослужащие Росгвардии России.

"Охрана общественного порядка обеспечена в полном объеме, нарушений на территории выставки не допущено", - отметил он.

Авиасалон МАКС-2017 проходит с 18 по 23 июля на территории ЛИИ имени Громова в Жуковском.

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